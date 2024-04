Agriculture : La relation Maroc-UE est "très riche"

Le Maroc et l'Union européenne (UE) entretiennent une relation "très riche" dans le domaine agricole, a affirmé, mardi à Meknès, l'ambassadrice de l'UE au Maroc, Patricia Llombart Cussac.



"La relation entre le Maroc et l'UE en matière agricole est très riche, du point de vue des échanges commerciaux", a dit Mme Llombart Cussac dans une déclaration à la presse, à l'issue de ses entretiens avec le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, tenus en marge de la 16ème édition du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM).



Evoquant la nécessité d'assurer la sécurité alimentaire, Mme Llombart Cussac a relevé la croissance des importations de blé du Maroc en provenance de l'UE et l'importance des exportations agricoles du Royaume vers le marché européen, dans le cadre d'une approche gagnant-gagnant, rapporte la MAP.



Les agriculteurs, a-t-elle soutenu, constituent des "acteurs fondamentaux de la protection de notre planète", d'où l'intérêt de la promotion du capital humain, la formalisation du travail agricole et la généralisation de la couverture sociale, à travers la protection sociale, conformément à la vision Royale.



Cette relation économique, qui est aussi génératrice d'emploi, est très importante pour le Maroc et l'UE, a fait valoir Mme Llombart Cussac, notant qu'elle procède de la volonté de continuer à œuvrer de concert afin "d'approfondir ce partenariat stratégique global entre les deux parties dans tous les domaines".



D'autre part, l'ambassadrice de l'UE au Maroc a souligné que la coopération entre les deux parties s'inscrit dans un contexte de pressions du dérèglement climatique, mettant en avant la vision commune pour faire face à ces défis et promouvoir la coopération et le dialogue dans les domaines d'intérêt commun.



Mme Cussac a également saisi cette occasion pour saluer le SIAM, le qualifiant de "salon très prestigieux, très renommé et avec une projection africaine et internationale extrêmement intéressante", en présence de plusieurs entreprises européennes et d'ambassades de pays de l'UE.



Organisée jusqu'au 28 avril sous le thème "Climat et agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients", la 16ème édition du SIAM connaît la participation de près de 70 pays, dont l'Espagne en tant qu'invité d'honneur, et de 1.500 exposants.



Plus de 950.000 visiteurs sont attendus à cette grand-messe de l'agriculture marocaine et internationale qui propose un programme riche de 40 conférences et tables rondes sur des thèmes d'actualité cruciaux.