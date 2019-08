Agentis réalisera un deuxième CHR en Côte d'Ivoire pour 50 millions USD

Mise en œuvre effective d’un protocole d’accord liant l’Etat ivoirien et l’opérateur marocain

06/08/2019

Le projet de construction et d'équipement du Centre hospitalier régional (CHR) d’Adzopé, à 100 km au nord d’Abidjan, confié à l’opérateur marocain de distribution des dispositifs médicaux et paramédicaux Agentis, a été lancé samedi en grande pompe par le président ivoirien Alassane Ouattara.

La pose de la première pierre du CHR d’Adzopé, dont la réalisation coûtera 30 milliards Fcfa, soit plus de 50 millions de dollars US, s'insère dans le cadre de la mise en œuvre effective d’un protocole d’accord liant l’Etat de Côte d’Ivoire et la société marocaine Agentis pour 59 milliards Fcfa (environ 100 millions USD).

Erigé sur 10 hectares avec une surface construite de 18.737 m², le CHR d’Adzopé sera doté d’une capacité d'environ 200 lits et offrira un large éventail de prestations médicales, dont la chirurgie, la pédiatrie et la gynécologie obstétrique. Le Centre sera équipé de trois blocs opératoires conçus dans le respect des normes internationales en vigueur et équipés de matériel à la pointe de la technologie, de salles de scanner, de 10 postes de dialyse, d'un laboratoire et d'un service d'urgence.

En plus des CHR d'Aboisso (120 km à l'est d'Abidjan) et d'Adzopé, l’accord signé par Agentis et l'Etat de Côte d'Ivoire prévoit l’équipement de pôles d’excellence dans cinq villes et localités ivoiriennes, rapporte la MAP.

Intervenant à cette occasion, le président Ouattara s’est félicité de la construction de ce nouvel hôpital ultramoderne qui vient "soulager toute la région et combler un manque important dans notre dispositif sanitaire".

Pour sa part, le PDG d'Agentis, Adil Mesfioui, a assuré que l’opérateur marocain est résolu à réaliser les projets de haute portée sociale dont il a la charge dans les conditions convenues.

Pour lui, cela est d’autant plus important que l’ensemble des établissements hospitaliers qu’Agentis va réaliser ou équiper s’inscrivent dans le cadre du programme social de l'Exécutif ivoirien, dénommé "PS Gouv".

Ces projets et bien d’autres, a relevé M. Mesfioui, sont la concrétisation de la coopération Sud-Sud mutuellement avantageuse, préconisée par SM le Roi Mohammed VI et le président Alassane Ouattara.

La cérémonie de lancement des travaux de construction de l’hôpital d’Adzopé s'est déroulée en présence de la première Dame de Côte d’Ivoire Dominique Ouattara, du premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibay, de l’ambassadeur du Maroc à Abidjan, Abdelmalek Kettani, outre plusieurs membres du gouvernement ivoirien.