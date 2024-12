Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif : Une action soutenue sur le terrain malgré une situation sécuritaire difficile

27/12/2024

En dépit de la situation sécuritaire difficile, l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a poursuivi en 2024 son action sur le terrain en réalisant, grâce à ses équipes composées de cadres marocains et palestiniens, plusieurs programmes et projets, dans le cadre du budget disponible qui s’élève à 4,2 millions de dollars, a indiqué, mercredi à Rabat, le directeur chargé de la gestion de l’Agence, Mohamed Salem Cherkaoui.



Lors d’un point de presse consacré à la présentation du bilan des réalisations de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif au titre de 2024, M. Cherkaoui a expliqué que l’Agence s’est appuyé sur les rapports de "l'Observatoire Arribat pour l'observation, le suivi et l'évaluation à Al-Qods", relevant de l’Agence, pour évaluer la situation socio-économique dans la ville sainte afin d'adapter ses priorités en fonction des secteurs nécessitant le plus d'aide.



A cet égard, il a noté que les fonds destinés à l’aide sociale et au développement humain ont représenté 35% des financements aux projets au cours de cette année, le but étant de soutenir de larges franges de la société palestinienne touchées par la vague de licenciements des travailleurs arabes en Israël, les restrictions à la mobilité des personnes et des marchandises, ainsi que par les répercussions de la guerre à Gaza sur les secteurs du commerce, du tourisme et des services.



Cette situation risque de continuer d'impacter la vie des Palestiniens, qui aspirent à retrouver une vie normale, notamment dans la bande de Gaza, a-t-il déploré, faisant remarquer que les centres et établissements hospitaliers à Al-Qods et en Cisjordanie pourraient être particulièrement sollicités si les points de passage venaient à rouvrir pour les populations de la bande de Gaza.



A ce propos, il a relevé que les systèmes de santé et de l'éducation palestiniens auront besoin de toute sorte d'aide et de soutien afin d'absorber les flux de milliers de Palestiniens de Gaza en quête de prestations médicales, ainsi que les étudiants gazaouis désirant poursuivre leur scolarité dans les écoles et universités palestiniennes.



Les secteurs de commerce et de tourisme à Al-Qods, a-t-il poursuivi, nécessitent aussi un plan de relance, à l’instar des secteurs de la construction et de l’agriculture, afin de réduire les taux de chômage enregistrés dans ces secteurs.



D’autre part, M. Cherkaoui a fait savoir que l’Agence a mis en place en 2024 un plan réaliste et pragmatique de soutien à la population et aux établissements palestiniens à Al-Qods, en tenant compte de la nature des défis et des moyens financiers mobilisés.



Il a aussi rappelé que les questions d’Al-Qods et de la Palestine ont été, tout au long de l'année, au coeur des Messages et Discours adressés par SM le Roi Mohammed VI aux différents congrès et forums régionaux et internationaux, soulignant, dans ce sens, que le Discours Royal à l'occasion de la Fête du Trône cette année a consacré la centralité de la question palestinienne parmi les priorités de l’action du Souverain, en Sa qualité d'Amir Al-Mouminine et Président du Comité d'Al Qods.



En outre, M. Cherkaoui a assuré que l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif est pleinement convaincue que le soutien des Marocains à cette institution reflète leur engagement historique pour la défense de la Ville Sainte et la sauvegarde de la Mosquée Al-Aqsa.



Par ailleurs, il a rappelé que l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods, a été créée à l’initiative des pays arabes et islamiques membres de l’Organisation de coopération islamique (OCI) pour préserver le caractère religieux et civilisationnel d’Al-Qods, protéger la Mosquée Al-Aqsa, et soutenir les Palestiniens face aux défis auxquels ils sont confrontés au quotidien.



Or, malgré l’engagement des pays membres à fournir à l’Agence les moyens financiers nécessaires pour accomplir ses missions, ce soutien a cessé depuis 2011, a déploré le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, soulignant que le Maroc, conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi, Président du Comité d'Al Qods, continue d’assurer le financement de l’Agence afin qu'elle puisse honorer ses engagements vis-à-vis de la Ville Sainte, sa population et ses institutions.



Le volume des contributions du Royaume au budget de l'Agence au titre de 2024 s'est chiffré à près de 7 millions de dollars, répartis entre la contribution de l’État (5 millions de dollars), celle des établissements publics et privés (1 million de dollars) et les contributions individuelles des Marocains (700.000 dollars), a-t-il détaillé.



M. Cherkaoui a souligné que les rapports comptables et financiers annuels de l’Agence sont publiés en toute transparence, et que l'ensemble des fonds collectés sont exonérés de tous frais ou déductions et sont entièrement destinés au financement des projets, étant donné que le Royaume Maroc prend à sa charge les frais et dépenses de gestion de l'Agence.



L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, a-t-il assuré, continuera en 2025 ses efforts pour diversifier ses sources de financement et nouer de nouveaux partenariats afin de répondre efficacement aux besoins croissants de la ville d’Al Qods et de ses habitants.



L’Agence compte, également, poursuivre la mise à niveau de son administration, dans le cadre de sa stratégie numérique 2024-2027, améliorer ses performances selon les normes internationales en la matière, et poursuivre la mise en œuvre de son plan de conformité avec les certifications de qualité (ISO), a fait savoir M. Cherkaoui, rappelant que l'Agence a décroché en 2024 les certifications ISO 27001 pour la sécurité informatique et ISO 14001 pour la gestion environnementale.



A cette occasion, un film documentaire intitulé "Avec eux dans la prospérité comme dans l'adversité" a été projeté, mettant en lumière les réalisations de l’Agence en 2024, ainsi que le projet "Hayya" dédié à la promotion du patrimoine culturel d’Al-Qods auprès des enfants et des jeunes.