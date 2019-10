Agadir célèbre la tolérance

22/10/2019

Des artistes de renommée internationale étaient au rendez-vous, samedi soir à la plage d'Agadir, dans le cadre du concert de la tolérance. L’événement, devenu au fil des éditions une manifestation multiculturelle incontournable en faveur de l’ouverture et du vivre-ensemble, a consolidé sa place en tant que première manifestation musicale co-organisée par le Maroc et la France.

Les festivaliers, toutes nationalités et générations confondues, ont afflué dès les premières heures du soir à la plage de la capitale du Souss pour rencontrer leurs stars préférées qui ont enflammé la scène par leurs chansons et tubes. Fnaïre, Douzi, Soprano, Black M, Vitaa & Slimane, Dadju, les New Gipsyes, Gims, Lartiste, Soolking, Patrick Fiori, ou encore Yannick Noah, ont gratifié le public de leurs meilleurs morceaux musicaux.

Depuis 2005, le concert pour la tolérance associe des artistes marocains, français et internationaux autour de l’universalité des valeurs de tolérance, de paix, de respect et de dialogue, caractéristiques du Royaume.

L’événement porte haut les couleurs du Royaume, terre d’ouverture et confluent de nombreuses cultures qui ont fait son histoire et son identité. Il attire lors de chaque édition plus de 150.000 spectateurs sur la plage et la corniche d’Agadir pour un magnifique spectacle gratuit.

Le concert pour la tolérance est un événement produit par Electron Libre Productions et co-organisé par l’Association pour la tolérance. Il est produit en partenariat avec 2M et diffusé sur les chaînes M6, W9, TV5 Monde, RFM et Virgin.