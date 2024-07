Agadir à l’heure du 6ème Festival international du folklore traditionnel

09/07/2024

La sixième édition du Festival international du folklore traditionnel (FIFTA), qui a débuté hier pour se poursuivre jusqu’au 13 juillet à Agadir, est placée sous le thème "Les arts populaires aux rythmes du monde".



Cet événement culturel accueillera des groupes artistiques représentant l'Espagne, la Bulgarie, les Comores, le Cameroun, le Bénin, la Zambie et l'Italie, ainsi que divers groupes marocains (Ahwach, Aïssawa, Gnawa, Ismagan, Dekka El-Hawaria), indique un communiqué de l'Association Flamant d'art et de développement Socioculturel.



Ce festival vise à promouvoir les arts populaires et le patrimoine culturel, encourager les échanges entre les groupes locaux et internationaux, et dynamiser la scène culturelle et touristique d'Agadir.



Les spectacles auront lieu à Agadir dans divers lieux: Salle de Cinéma Sahara Talborjt, Agadir Oufella, Souk El Had, Corniche, Place Tamri, Place Al Wahda, ainsi qu'à Aït Melloul et l'Oasis Tiout dans la province de Taroudant, outre des ateliers de formation qui seront organisés à l'Institut Français d'Agadir.



Cette édition accueillera également la troisième conférence africaine du Conseil international des festivals de Folklore (CIOFF) partenaire officiel de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).



Cet événement est soutenu par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, en partenariat avec la région de Souss-Massa, la Commune d'Agadir, la Commune d'Aït Melloul, le Centre SMD culture et l'Institut français d'Agadir.