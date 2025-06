Agadir : La commission régionale de la Cité de l'innovation Souss-Massa tient sa 16ème réunion

30/06/2025

La 16ème réunion de la commission régionale de la Cité de l’innovation Souss-Massa s'est tenue jeudi à Agadir.



Présidés par le wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Saaïd Amzazi, les travaux de la commission ont porté sur l'audition de plusieurs jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants dans divers secteurs et domaines, afin de discuter de leur faisabilité pour intégrer l'incubateur des start-up et la plateforme de recherche et développement de la Cité de l'innovation Souss-Massa.



A ce titre, cinq start-up, à savoir : MOBILE WATER SKID, SMARTEGG, CAPTAIN SEA, FARMROAD et BOVICLOUDS, ont été invitées à présenter leurs projets devant le comité d’évaluation.



Chaque porteur de projet a exposé les objectifs, la valeur ajoutée et le potentiel de développement de sa solution innovante, rapporte la MAP.

La Cité de l’innovation Souss-Massa est une concrétisation de la déclinaison régionale du Plan d’accélération industrielle, lancée par SM le Roi Mohammed VI en 2018.



Située dans l’enceinte de l’Université Ibn Zohr, cette structure inaugurée par le Souverain en février 2020, permet de doter la région d’une infrastructure d’accueil technologique, favorisant l’entrepreneuriat et la création de start-up innovantes à travers le processus d’incubation, la valorisation des résultats de la recherche scientifique au profit des secteurs économiques et des écosystèmes industriels de la région et le transfert technologique et le rapprochement entre les entreprises.



Ce projet pilote, dont la réalisation a nécessité une enveloppe budgétaire de 42 millions de dirhams, dispose d’un incubateur d’entreprises et de start-up innovantes, d’un Centre de recherche et de développement abritant des laboratoires "d’Identification et analyse des entités naturelles", "Biotechnologie et santé", "Analyse des résidus", "Changement climatique et développement durable", "Eaux, énergie et énergies renouvelables" et "Industrie LAB".