Agadir: Hausse de 1% de l'IPC en avril dernier

09/06/2023

L'indice des prix à la consommation (IPC) à Agadir a connu une hausse de 1% au terme du mois d'avril 2023 par rapport au mois précédent, en passant de 115,1 à 116,3.



Cette tendance haussière s'explique par une hausse de 3,16% de l'indice des produits alimentaires et de 2% de l’indice des produits non alimentaires, selon une note de la direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP) à Souss-Massa.



Comparé au même mois de l’année précédente, l’IPC du mois d'avril 2023 dans la ville d’Agadir, a enregistré une hausse de 8,7%.

A l’échelle nationale, au terme du mois d’avril 2023, l’IPC a connu une hausse de 1,4% en glissement mensuel et de 7,8% en glissement annuel.



Quant aux variations par villes, l’évolution de l’IPC a été inégale, allant d’une baisse de 0,1% à Guelmim à une hausse de 3,2% à Al Hoceima.



Instrument de mesure de l’inflation, l’IPC contribue au suivi et à l’analyse de la situation économique et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l’indexation des contrats entre les différents partenaires socio-économiques.