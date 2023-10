Agadir: Hausse de 0,8% de l'IPC en septembre dernier

31/10/2023

L'indice des prix à la consommation (IPC) de la ville d’Agadir a enregistré, au cours du mois de septembre dernier, une hausse de 0,8% par rapport au mois précédent.



Entre août et septembre 2023, l’IPC a passé de 116,5 à 117,4, a indiqué la Direction régionale du Haut Commissariat au plan (HCP) à Souss-Massa dans sa note de synthèse sur l’évolution de l’IPC dans la ville d’Agadir.



L’IPC des neuf premiers mois de l’année en cours a connu, de son côté, une hausse de 6,7% par rapport à la même période de 2022, en passant de 108,3 à 115,6, note la même source.



Au niveau national, l'IPC a enregistré une hausse de 4,9% au cours du mois de septembre 2023, a relevé le HCP, expliquant que cette augmentation est due à la hausse de l'indice des produits alimentaires de 9,9% et de celui des produits non alimentaires de 1,3%.



Instrument de mesure de l’inflation, l’IPC contribue au suivi et à l’analyse de la situation économique et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l’indexation des contrats entre les différents partenaires socioéconomiques.