Afroligue de basket : L'ASS à la rude épreuve des éliminatoires du groupe A

02/03/2019 Abdelmajid Bouslim

L'Association Sportive de Salé, qui s'est illustrée à Rades en Tunisie, organise le deuxième tour de Fiba-Afroligue de basketball du 1er au 9 mars courant dans la salle omnisports Fathallah Bouazzaoui de Salé.

L'instance dirigeante de Fiba-Afrique a apporté des changements au sujet de cette discipline. La nouvelle compétition s'appelle désormais Fiba Africa Basketball League avec un nombre d’équipes qui est passé de 12 à 16.

Les 16 équipes qualifiées ont obtenu leur ticket à l’issue des éliminatoires régionales de Fiba-Afrique. Le tournoi se déroulera sous forme d'un championnat et les deux premiers des quatre groupes se qualifieront pour l'Elite 8, épreuve où les clubs seront répartis en quatre groupes de deux. Les premiers de chaque groupe joueront les demi-finales.

Les regards seront, bien entendu, braqués sur le représentant du basketball national, l’ASS, qui évolue dans le groupe A en compagnie de Rivers Hoopers du Nigeria, de la JS de Kairaouan de Tunisie et de SLAC de Guinée.

Après avoir affronté lors de son premier match Rivers Hoopers, l’ASS donnera la réplique ce samedi à partir de 20 heures à la JS de Kairaouan avant de rencontrer dimanche l’équipe de SLAC.

Sous la conduite de Saïd Chiba qui a succédé à Saïd Bouzidi, les Zouita ,Najah, Arnold, Mesbahi, Kourdou et compagnie vont certainement se dépenser à fond en vue d’aller le plus loin possible dans ce tournoi.