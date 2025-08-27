Afro-basket : L'Angola retrouve le sourire

27/08/2025

Depuis 2015 le titre s'est envolé entre les mains des Angolais pour atterrir dans d'autres cieux pour faire le bonheur d'autres nations à savoir la Tunisie à deux reprises et le Nigéria.



Cette fois-ci, la chance a penché du côté des Angolais après avoir arraché le billet de la finale aux Camerounais sur le score étriqué de 74 à 73. Un point d'écart était suffisant pour chambouler tous les pronostics. Une défaite qui est resté à travers la gorge des Camerounais, car à quelques secondes du coup de sifflet final, le tableau marquoir qualifiait le Cameroun, mais vint ce lancer qui a changé la donne.

Le jour de la finale Angola a affronté le Mali et tout le monde s'attendait à une rencontre enflammée et disputée de bout en bout.



Mais rien de tout cela ne se produit puisque les hommes du coach portugais Mario Palma ont dominé leur vis à vis sur tous les plans pour s'adjuger leur 12ème titre après celui de 2015 au détriment d’une sélection du Mali, la révélation de cet Afro-basket 2025, sur la marque sans appel de 70 à 43.



On ne peut passer sans rappeler le rôle primordial joué par les 13000 spectateurs présents dans la belle de Kilamba Arena de Luanda qui ont su remporter leur équipe à la victoire tant convoitée.



A noter que le Sénégal a terminé à la troisième place.



Abdelmajid Bouslim

