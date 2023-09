Afrique : Sanlam et Allianz opèrent leur joint-venture "SanlamAllianz"

Les deux Groupes Sanlam et Allianz ont annoncé, mardi, la réalisation effective de la transaction visant à combiner leurs opérations en Afrique (hors Afrique du Sud), et opèreront désormais sous une joint-venture "SanlamAllianz".



Dans un communiqué, les deux groupes soulignent que cette joint-venture donne naissance à "un acteur panafricain de premier ordre en matière de services financiers non bancaires, doté d’un maillage territorial très étendu sur le continent".



Ce rapprochement s’inscrit dans la stratégie poursuivie de longue date par Sanlam, visant à renforcer sa position d’acteur leader des services financiers panafricains, en favorisant l'excellence opérationnelle sur ses marchés de présence historique et le développement efficient sur les marchés africains à forte valeur, souligne la même source.



Et de noter que la transaction a obtenu l’accord préalable des différentes autorités compétentes, notamment celui des autorités de la concurrence ainsi que de régulation du secteur des assurances dans chacun des pays de présence, et a satisfait à l’ensemble des conditions suspensives.



Sanlam Maroc communiquera au moment opportun et conformément à la réglementation en vigueur sur l’impact de cette transaction, conclut le communiqué.