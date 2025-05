Africorp Consortium et l’UM6P s’allient pour accélérer l’innovation technologique et scientifique au Maroc et en Afrique

14/05/2025

Africorp Consortium, acteur multisectoriel de référence, et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Benguérir ont signé lundi, un accord-cadre de coopération stratégique, en marge du Deeptech Summit 2025.



Paraphé par Abdellatif Souhail, CEO du pôle industrie, représentant la Holding Africorp Consortium et Yassine Laghzioui, directeur général de l'UM6P Ventures et directeur de l’entrepreneuriat et du capital risque à l’UM6P, cet accord marque le lancement d’une collaboration d’envergure dans les domaines de l’ingénierie avancée, de la transformation digitale et du développement technologique et scientifique, indique un communiqué d'"Africorp Consortium".



Cette convention, qui établit un cadre de travail commun pour le développement de projets conjoints de recherche appliquée et d’innovation, porte sur des thématiques stratégiques telles que la digitalisation des processus, l’intelligence artificielle, l’optimisation industrielle, le développement de l’excellence opérationnelle sur l’ensemble de la chaîne de valeur et le développement de solutions durables, précise la même source.



L'accord-cadre prévoit également le transfert de technologies et la mise en place de laboratoires collaboratifs dédiés à l’ingénierie avancée, rapporte la MAP.



Et d’ajouter qu’au-delà du secteur industriel, la collaboration couvrira aussi les activités agricoles, avec le développement de solutions innovantes pour l’agriculture à haute valeur ajoutée, ainsi que les métiers des mines et carrières à travers des projets de valorisation des ressources et d’amélioration des procédés d’extraction responsables.



Dans le domaine de l’éducation, les deux partenaires travailleront à l’élaboration de programmes de formation avancés, à la promotion de l’entrepreneuriat et à l’intégration de nouvelles technologies éducatives.



Les deux partenaires s’engagent, en outre, à accompagner le développement de compétences à travers des programmes de formation et des initiatives d’intrapreneuriat destinées à renforcer le capital humain du Royaume.



"Ce partenariat avec l’UM6P reflète notre volonté de positionner Africorp Consortium à la pointe de l’innovation technologique et de la durabilité, au bénéfice de nos pôles industriels, agricoles, miniers et éducatifs. Ensemble, nous voulons anticiper les défis de demain tout en créant de la valeur pour notre pays et notre continent", a affirmé Jaafar Harti, CEO d’Africorp Consortium, cité dans le communiqué.



La collaboration portera également sur le sourcing et l’accompagnement de startups “DeepTech” répondant aux besoins spécifiques d’Africorp Consortium, la promotion de l’innovation ouverte et la facilitation de projets d’innovation impliquant les collaborateurs du Groupe, ainsi que le soutien à la création de nouvelles solutions dans des secteurs stratégiques tels que la gestion des données, les fintechs industrielles et la durabilité.



Africorp Consortium s’est imposée comme un acteur clé au Maroc et à travers l’Afrique, avec plus de 50 ans d’expérience dans l’industrie et la distribution. Sa filiale, Dolidol, est le leader du secteur de la mousse polyuréthane et de la literie, exploitant dix unités de production en Afrique et au Moyen-Orient.



Africorp Consortium s’est également diversifiée dans l’agriculture à travers Africorp Agri, en se concentrant sur des cultures à forte valeur ajoutée telles que les baies et les palmiers-dattiers, ainsi que dans l’éducation via Africorp Edu, qui a établi un partenariat avec le ministère belge de l’Education nationale pour développer des écoles au Maroc, conclut le communiqué.