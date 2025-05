"African Lion 2025" : Exercice de lutte contre les Armes de destruction massive au port militaire d’Agadir

21/05/2025

Dans le cadre de la coopération militaire maroco-américaine en matière de gestion des catastrophes, un exercice de lutte contre les armes de destruction massive C-WMD s’est déroulé mardi, au port militaire d’Agadir.



Cet entraînement a eu lieu à l’occasion de l’exercice combiné maroco-américain "African Lion 2025" qui se tient conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales.



Il est axé principalement sur la conduite des opérations de reconnaissance, de neutralisation des armes de destruction massive improvisées, des engins de dispersion radiologique et de décontamination NRBC.



Cet exercice vise à rehausser davantage les capacités opérationnelles et tactiques des compagnies NRBC, Sauvetage inondations (plongée) et EOD de l’Unité de secours et de sauvetage des FAR pour faire face à une situation de crise présentant des risques radiologiques, chimiques et explosifs.



A travers un scénario mettant en œuvre les moyens personnels et matériels des compagnies NRBC, Sauvetage inondations et EOD de l’Unité de secours et de sauvetage des FAR, cet exercice a été conçu à l’effet de s’entraîner sur les techniques de décontamination des navires et de développer les procédures en matière de lutte contre les engins explosifs improvisés (EEI).



Axé sur un scénario interconnecté très proche de la réalité, le thème de l’exercice de lutte contre les armes de destruction massive permettra aux compagnies NRBC, sauvetage inondations et EOD de l’Unité de secours et sauvetage des FAR d’intervenir efficacement pour gérer un incident impliquant des agents chimiques, radiologiques et explosifs.



Le scénario de cet exercice qui s’est déroulé en présence notamment du général de division Mohammed Benlouali, chef d’Etat-major de la Zone Sud et du général de Brigade Daniel Cederman, commandant général adjoint-réserve de la Force opérationnelle sud-européenne de l’armée américaine-Afrique (SETAF-Africa), consiste en une intervention pour sécuriser le port d'Agadir à l'arrivée du navire suspect transportant des matières de destruction massive.



En effet, les forces spéciales marocaines et ghanéens ont lancé une opération de visite sur le navire en utilisant des techniques d'assaut maritime avant de prendre le contrôle complet du navire et sécuriser la zone.



Par la suite, les équipes des forces spéciales ont entrepris une inspection minutieuse du navire qui révélera la présence de matériels et d'équipements associés à des agents de destruction massive (ADM).



Des laboratoires clandestins et des conteneurs d’agents chimiques ont été découverts dans divers compartiments du navire.

Les équipes NRBC et EOD de l'USS vont être déployées pour évaluer et neutraliser les menaces, en utilisant un drone et des équipements spécialisés.



En parallèle, les plongeurs de l’USS, assisté par les plongeurs spécialisés de la Marine Royale, ont inspecté la coque pour détecter tout engin explosif potentiel, les experts de l’Agence de défense et de réduction des menaces (DTRA) ont supervisé la reconnaissance technique et recommandé des mesures spécifiques pour la gestion des agents chimiques.



Enfin, l’équipe NRBC de l’USS a procédé aux opérations de décontamination, de triage, de prise en charge médicale, ainsi que d’évacuation aérienne et terrestre des victimes pour recevoir les soins nécessaires.



Lancé le 12 courant, l'exercice "African Lion 2025" se déroule jusqu'au 23 mai, dans les régions d’Agadir, Tan-Tan, Tiznit, Kénitra, Benguérir et Tifnit.



Il vise à renforcer la coopération militaire entre le Maroc et les Etats-Unis, à développer l’interopérabilité et à renforcer les capacités d’intervention dans un contexte multinational, contribuant ainsi à la promotion de la sécurité, de la paix et de la stabilité dans la région.

La 21ème édition de l’exercice "African Lion" inclue également des actions parallèles à caractère humanitaire et social.