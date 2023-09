African Football League. Le Wydad affrontera Enyimba FC en quart de finale

04/09/2023

Le Wydad de Casablanca sera opposé à la formation nigériane d’Enyimba FC en quart de finale de la première édition de l’African Football League (AFL), au terme du tirage au sort effectué samedi au Caire.



L’AFL est le fruit d'un partenariat entre la CAF et la FIFA. L'édition inaugurale réunira 8 des équipes les plus célèbres et les plus performantes d'Afrique, issues des trois blocs régionaux africains que sont la région Nord, la région Centre-Ouest et la région Sud-Est.