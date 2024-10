African Digital Summit 2024: Clôture avec succès après deux jours d'inspiration, d'innovation et de transformation digitale

11/10/2024

L'édition 2024 de l'African Digital Summit (ADS), placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s'est clôturée avec succès après deux journées riches en débats, échanges et partages sur l'avenir du digital en Afrique.



Organisé les 8 et 9 octobre à Casablanca par le Groupement des annonceurs du Maroc (GAM), cet événement phare a réuni plus de 3.400 participants de 37 pays, dont 28 pays africains, marquant une participation exceptionnelle et un programme encore plus riche que les éditions précédentes, indique un communiqué du groupement.



Un record de participation et des échanges de haut niveau sur l’avenir du digital en Afrique



Cité dans le communiqué, Youssef Cheikhi, président du GAM, a déclaré : "Cette 6ème édition de l'African Digital Summit a été marquée par une présence record et la participation de 84 speakers venus du monde entier".

"Nous avons réuni une véritable communauté africaine et internationale autour des enjeux du digital, de l'innovation et du marketing", a-t-il ajouté.



Inauguré en présence de la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Ghita Mezzour, et du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui, l'ADS a été le théâtre de discussions approfondies sur des thématiques majeures, rapporte la MAP.



Sous la direction de Nadia Rahim, le comité scientifique a élaboré 8 tracks thématiques, couvrant des sujets de pointe tels que l'IA générative, le marketing et le branding, la publicité et la créativité, ainsi que le e-commerce, le Retail Media, le gaming et le marketing sportif.



Les échanges ont montré la capacité des acteurs africains à adopter des technologies innovantes qui transforment leur manière de travailler et de communiquer.



Dans ce sens, la présidente du Comité scientifique de l'ADS 2024, Nadia Rahim, a fait savoir que "les débats et échanges de cette 6ème édition de l'African Digital Summit ont mis en évidence l’importance de l’intelligence artificielle comme levier stratégique pour de nombreux secteurs, notamment en vue d'échéances majeures telles que la Coupe du monde 2030 co-organisée par le Maroc".



Et de soutenir :"Nous sommes ravis que le contenu scientifique de cette édition ait pu inspirer les acteurs de notre écosystème à exploiter cette technologie pour créer de la valeur ajoutée et générer de nouvelles opportunités économiques".



Comme chaque année, l'ADS 2024 a également été l'occasion de dévoiler les résultats de l’étude Digital Trends, qui met en lumière les priorités et attentes des annonceurs en Afrique.

Ces résultats ont permis de comprendre les dynamiques du marché, fournissant des insights précieux sur les pratiques digitales et les stratégies adoptées par les entreprises.



Des partenariats stratégiques pour l'innovation et le développement des talents



L'ADS 2024 a également été marqué par la signature de plusieurs conventions stratégiques avec des partenaires de premier plan, tant au niveau national qu'international, notamment avec l’AGEF, l’AUSIM, ABG Dubaï, l'Union des Marques, et la Fondation Jadara.



Ces partenariats visent à renforcer la coopération autour des innovations digitales et à soutenir le développement des talents africains.

Cette édition a été marquée par le lancement du Digital AdExpert, une nouvelle plateforme de formation digitale destinée aux membres du GAM.



Cette plateforme donne accès à plus de 30 cours certifiants en ligne axés sur les fondamentaux de la communication digitale. Les cours couvriront des plateformes incontournables telles que Google, TikTok, LinkedIn, YouTube, Pinterest, et X (anciennement Twitter), et seront proposés en plusieurs langues.



Célébration de l’innovation avec les African Digital Awards 2024



L’édition 2024 a été marquée par la remise des African Digital Awards, qui ont célébré les initiatives les plus innovantes dans le domaine du digital à travers le continent.

Le jury, présidé par Mehdi Alami, fondateur et CEO de Next-Gen Nutrition, et composé de plusieurs figures influentes du marketing, de la communication et du digital, ont évalué 300 cas pour en sélectionner les gagnants dans les différentes catégories.