African Banking Awards 2023 : Le Groupe Société Générale Maroc primé 4 fois

09/12/2023

Le Groupe Société Générale Maroc a été primé quatre fois par le support de référence internationale "EMEA Finance Magazine" lors de l'édition 2023 des African Banking Awards.



Il s'agit de la "Meilleure banque étrangère" et "Meilleure banque d'investissement" pour Société générale Maroc, de la "Meilleure Société de gestion" pour Sogécapital Gestion et de la "Meilleure société de Bourse" pour Sogécapital Bourse, précise Société Générale Maroc dans un communiqué.



Ces distinctions reflètent l'engagement d'une équipe d'experts dévoués au service des clients Société Générale Maroc, renforçant ainsi sa position en tant que banque engagée et investie dans l'économie marocaine, indique la même source.



"Nous sommes honorés de recevoir ces quatre distinctions, qui viennent souligner l'excellence opérationnelle de Société Générale Maroc qui célèbre ses 110 ans cette année et réaffirment la qualité du travail de nos équipes dans les domaines de la gestion d'actifs et de l'intermédiation boursière", a dit Ahmed El Yacoubi, président du Directoire de Société Générale Maroc, cité dans le communiqué.