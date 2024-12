Afaf Saidi : Notre industrie aéronautique est appelée plus que jamais à profiter des opportunités qui s’offrent à elle, tout en capitalisant sur ses nombreux atouts

27/12/2024

La directrice des industries aéronautiques, ferroviaires, navales et des énergies renouvelables au ministère de l'Industrie et du Commerce, Afaf Saidi, a livré un entretien à la MAP sur l'évolution et les perspectives de l'industrie aéronautique au Maroc. En voici la teneur.



Comment évaluez-vous la situation actuelle du secteur de l'aéronautique au Maroc ?



Afaf Saidi : En moins de 20 ans, le Maroc a pu édifier, sous la conduite clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une plateforme aéronautique de classe mondiale, grâce à des stratégies qui se sont succédé, dans le cadre d'une synergie unique entre les secteurs public et privé.



Aujourd'hui, le constat est clair ! L'industrie aéronautique marocaine est incontestablement l'un des plus beaux cas de réussite industrielle du Royaume. A peine vingt ans après le lancement de la première initiative dans le secteur, le Maroc est devenu le principal exportateur de matériel, pièces et composants aéronautiques du continent africain et occupe désormais la 5ème place des pays les plus dynamiques au monde dans l’aéronautique et la 1ère place en Afrique.



A ce titre, les chiffres sont éloquents: L’industrie aéronautique nationale a enregistré une croissance de plus de 3,8% en 2023 par rapport à 2022. Le chiffre d'affaires à l'export du secteur enregistré jusqu'en octobre 2024, s'élève à 21,864 milliards de dirhams, marquant une hausse de 17,3% par rapport à la même période en 2023.



Avec +23.000 emplois qualifiés créés, cette industrie a réalisé un taux d’intégration locale de 42%, reflétant la performance de la plateforme aéronautique marocaine, et ce malgré le contexte peu favorable pour cette industrie durant les deux dernières années.



Cette belle performance témoigne non seulement de la résilience de l'industrie aéronautique nationale, mais également de sa capacité à s'adapter aux dynamiques globales du marché, tout en jouant un rôle déterminant dans la montée en gamme des compétences locales et du tissu industriel du pays.



Notre pays a su développer une chaîne de valeur aéronautique complète. Des entreprises locales se sont spécialisées dans des domaines pointus tels que la mécanique de précision, les matériaux composites, la fabrication des composants de moteurs ou encore l’assemblage d’aérostructures...



Cette expertise est reconnue par les grands donneurs d’ordre mondiaux, comme Boeing, Airbus, Bombardier ou Safran, et bien d’autres leaders du secteur qui nous ont fait confiance en implantant des usines et des centres d’ingénierie au Maroc.



Aujourd’hui, notre industrie aéronautique est appelée plus que jamais à profiter des opportunités qui s’offrent à elle, tout en capitalisant sur ses nombreux atouts. Son ouverture sur l’industrie 4.0, sa vision d’investir dans la formation, la recherche et le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits pour rester à la pointe de l'innovation, tout cela lui permettra de continuer de tracer sa trajectoire ascendante, et de renforcer son positionnement dans les chaînes de valeur mondiales.



Quels sont les efforts déployés pour améliorer la qualité de la production du secteur et renforcer sa compétitivité, tant au niveau national qu'international ?



Le Maroc a réussi à développer un secteur aéronautique de qualité, contribuant grandement à la montée en gamme de notre économie, à travers, non seulement, les atouts indéniables de compétitivité dont il dispose, mais aussi le terreau favorable qu’il offre et qui répond aux exigences d’excellence et de sécurité que ce secteur impose.



Une panoplie de mesures a été mise en place pour renforcer la compétitivité de ce secteur : des infrastructures modernes, un dispositif de formation adapté, un écosystème aéronautique dynamique et attractif qui se distingue par la diversité de ses métiers, un environnement d’affaires favorable ainsi que des subventions directes aux projets d’investissement avec des encouragements destinés aux projets pionniers et innovants.



Pour ce qui est du foncier, le pays s’est doté d'infrastructures modernes, avec des zones industrielles spécialement dédiées à l’aéronautique, comme le Midparc qui dispose d’un cadre complet avec des installations de pointe, des terrains disponibles, et des avantages fiscaux incitatifs. Le port de Tanger Med joue également un rôle crucial dans cette montée en puissance du secteur.



La diversité des métiers dans cette industrie a permis de créer, par ailleurs, des synergies entre les différents segments de la chaîne de valeur, renforçant à la fois sa compétitivité, son niveau d’intégration locale et sa capacité à répondre aux exigences d’un secteur hautement technique et en constante évolution.



Pour ce qui est du volet formation, nous ne pouvons que nous réjouir de la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée. Des écoles dédiées et des programmes de formation adaptée ont été mis en place, en collaboration avec les industriels, pour former une nouvelle génération de jeunes qualifiés et spécialisés (IMA, ISMALA).



Quid des perspectives du secteur?



Le Royaume passe à la vitesse supérieure et envisage de s’aligner sur la profonde mutation que connaît le marché mondial.



Le secteur s’apprête, en effet, à opérer une transformation significative pour renforcer l’ancrage de la base marocaine, et ce à travers le développement de nouveaux écosystèmes, le déploiement de projets de plus en plus complexes, tout en relevant les défis de la transformation numérique, de la décarbonation et de l'innovation technologique et en misant sur le talent et l’ingéniosité de nos jeunes marocains et marocaines.

Nous sommes dans une démarche proactive afin de garantir l'alignement de notre industrie aéronautique sur l’évolution rapide de cette industrie au niveau mondial.



Dans cette stratégie, nous plaçons l’innovation au centre de nos priorités, avec une attention particulière portée aux technologies écoresponsables et à la réduction de l’empreinte carbone, renforçant ainsi le positionnement du Royaume en tant que plateforme industrielle compétitive et durable.



Nous déployons également des programmes de formation de haut niveau en partenariat avec les acteurs internationaux du secteur pour renforcer les compétences techniques des jeunes talents marocains et faire émerger des métiers à forte valeur ajoutée, tels que l'ingénierie, la conception de systèmes aéronautiques complexes et la production de matériaux composites avancés.



En parallèle, nous continuons de promouvoir le label "Made in Morocco", gage de qualité et de savoir-faire local, tout en consolidant notre souveraineté industrielle, ce qui nous permettra de répondre aux besoins croissants de nos donneurs d’ordre, de renforcer davantage notre intégration locale et d’attirer de nouveaux investissements.



En somme, les perspectives à moyen et long termes du secteur s'annoncent très prometteuses, avec une nouvelle génération d'entreprises et de talents prêts à faire du Maroc une référence mondiale dans le monde de l’industrie aéronautique.