Aéroports du Maroc : Un trafic de plus de 21 millions de passagers à fin octobre 2023

20/11/2023

Les aéroports du Maroc ont accueilli, durant les dix premiers mois de l’année en cours, 21.639.674 passagers, soient des taux de croissance de 3% par rapport à la même période de 2019, et de 31% par rapport à 2022, selon l'Office national des aéroports (ONDA).



Cette évolution concerne la majorité des aéroports qui ont connu de fortes hausses du trafic passagers par rapport à 2019, dont l'aéroport de Tétouan (+485%), d'Essaouira (+67%), de Tanger (+44%), de Nador (+35%), d'Oujda (+33%), de Fès (+22%) et d'Agadir (+11%), fait savoir l'Office dans un communiqué.



L’aéroport Mohammed V a, quant à lui, enregistré un taux de récupération de 84% par rapport à la même période de 2019 en accueillant 7.275.356 passagers. Cette récupération limitée s'explique par la diminution de l'offre de sièges des compagnies aériennes.



Concernant le trafic international pour le mois d'octobre, il a continué sa progression (+6%) par rapport à 2019 et (+1%) par rapport à 2022, en s’établissant à 1.996.130 passagers accueillis, ajoute la même source.



Cette performance a été tirée par le trafic aérien avec l’Europe qui a enregistré 1.698.794 passagers, soit une hausse de 9% par rapport à 2019 et 2% par rapport à 2022. Ce segment a connu la création de plusieurs nouvelles lignes desservant les aéroports du Maroc.



Cette croissance concerne aussi les segments de l’Amérique du Nord et du Moyen et Extrême Orient qui ont affiché, durant ce mois d’octobre, des taux d’évolution respectivement de 18% et 11% par rapport à la même période de 2019.