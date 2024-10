Aéroports du Maroc : Un record de plus de 24,27 millions de passagers accueillis à fin septembre

30/10/2024

Les aéroports du Maroc ont enregistré un nouveau record de 24.274.324 passagers accueillis à fin septembre 2024, en hausse de 19,66% comparativement à la même période un an auparavant, selon l'Office national des Aéroports (ONDA).



Cette croissance concerne la majorité des aéroports, dont Rabat-Salé (+42,77%), Agadir (+36,5%), Dakhla (35,94%), Marrakech (+33,88%), Tétouan (+31,09%) et Tanger (+21,91%), indique l'Office.



D'après la même source, le trafic intérieur a atteint 2.552.687 passagers accueillis à fin septembre de cette année, soit une amélioration de 28,82% par rapport à la même période de 2023.



Le trafic aérien international a, quant à lui, enregistré une hausse de 18,67% par rapport à fin septembre 2023, soit 21.721.637 passagers accueillis. Cette évolution est attribuée aux bonnes performances des marchés de l'Europe (+19,86%), de l'Afrique (+17,68%) et du Moyen et Extrême Orient (+11,99%).



L'ONDA fait aussi état de 179.863 mouvements d'avions à fin septembre dernier, en progression de 15,44% comparativement à la même période un an auparavant.

S’agissant du fret aérien, il a enregistré une augmentation de 21,50% à plus de 67.833 tonnes à fin septembre 2024.