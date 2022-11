Aéroports du Maroc. Plus de 16,5 millions de passagers à fin octobre 2022

24/11/2022

Les aéroports du Royaume ont accueilli 16.546.802 passagers durant les dix premiers mois de cette année, soit un taux de récupération de 79% par rapport à la même période en 2019, selon l'Office national des aéroports (ONDA).



"Pour le trafic aérien cumulé de janvier à fin octobre 2022, les aéroports du Maroc continuent d'afficher des taux de récupération en progression par rapport à la même période de 2019, en accueillant 79% des passagers et 81% des mouvements aéroportuaires, soient respectivement 16.546.802 passagers et 142.284 mouvements aéroportuaires pour l'ensemble des aéroports", indique l'ONDA dans un communiqué.



Durant le seul mois d'octobre, les aéroports ont enregistré un volume de trafic commercial de 2.191.055 passagers et de 16.845 mouvements aéroportuaires, soient des taux de récupération, respectivement, de 101% et 94% par rapport à la même période de l'année 2019, fait savoir la même source.



L'aéroport Casablanca Mohammed V, première plateforme aéroportuaire du Royaume, a accueilli durant ce mois d'octobre 759.360 passagers à travers 6.084 vols. Ce trafic représente 90% du trafic aérien passagers et 80% des mouvements aéroportuaires enregistrés durant le mois d'octobre 2019.