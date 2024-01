Aéroport de Béni Mellal: Une reprise des vols programmée en mai prochain

19/01/2024

L'aéroport de Béni Mellal reprendra ses activités aériennes le 03 mai prochain avec un vol inaugural prévu en direction de Barcelone-Gérone, apprend-on auprès d’une source aéroportuaire.



La reprise du trafic aérien à raison de trois vols aller-retour par semaine desservant les destinations les lundis, vendredis et dimanches intervient après un long arrêt durant lequel aucun vol n’a été assuré depuis ou à destination de Béni Mellal.



L'aéroport prévoit, également, d'introduire trois nouveaux vols pour Milan dans un proche avenir, souligne la même source, précisant que des projets sont en cours pour étendre les liaisons vers des villes internationales populaires parmi les ressortissants et étudiants de la région, telles que Paris, Madrid, Bruxelles, Amsterdam, Marseille, Francfort, Rome, et bien d'autres.



Il est à rappeler que ces vols ont bénéficié du soutien financier de la région de Béni Mellal Khénifra qui a contribué à renforcer plusieurs connexions aériennes et à développer davantage le tourisme local.