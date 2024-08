Aéroport Hassan 1er de Laâyoune: Plus de 130.500 passagers au premier semestre 2024

05/08/2024

L'aéroport Hassan 1er de Laâyoune a enregistré un volume de trafic commercial de 130.549 passagers à fin juin 2024, selon l'Office national des aéroports (ONDA).



Ce volume a enregistré une hausse de 10% par rapport à la même période de l'année précédente, durant laquelle 118.290 voyageurs ont été accueillis via cette plateforme aéroportuaire, précise l'ONDA dans un communiqué.



Pour le seul mois de juin, cette infrastructure aéroportuaire a affiché une progression de 5% avec 22.885 passagers accueillis, contre 21.746 voyageurs durant le même mois de 2023, rapporte la MAP.



Par ailleurs, l'ONDA relève que les aéroports du Maroc ont enregistré un nouveau record de 15.104.579 passagers accueillis durant les six premiers mois de 2024, en hausse de 19% comparativement à la même période un an auparavant.