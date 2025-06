Adultes affiliés au terrorisme : Présentation à Rabat du dernier rapport du Centre nordique pour la transformation des conflits

18/06/2025

Le Centre nordique pour la transformation des conflits (NCCT) a présenté, mardi à Rabat, son dernier rapport sur les adultes affiliés au terrorisme, en présence d’un parterre de responsables d’institutions judiciaires nationales, de chercheurs et d’experts dans le domaine du terrorisme ainsi que de diplomates.



Ce rapport s’inscrit dans le cadre du projet du NCCT ReOrient, baptisé "Renforcement des capacités nationales en matière de poursuite judiciaire, réhabilitation et réintégration au Maroc", et mené avec l’appui du gouvernement des Pays-Bas dans le cadre de la collaboration entre le Maroc et ce pays européen au sein du Forum global contre le terrorisme-GCTF.



Il est réalisé en partenariat avec plusieurs départements gouvernementaux, des organisations de la société civile au Maroc, le Bulan Institute for Peace Innovations basé à Genève, l’Institute for Economics and Peace, basé à Sydney, ainsi qu’avec d’autres organisations internationales.



A cette occasion, le fondateur et directeur exécutif du NCCT, Noufal Abboud, a indiqué que la présentation de ce rapport intervient dans un contexte de profonde instabilité mondiale, ajoutant que ce document s'interroge sur le type de justice possible et nécessaire pour les individus affiliés à des groupes terroristes.



M. Abboud a également fait remarquer que le choix de lancer ce rapport depuis le Maroc n’est pas anodin, relevant qu'il s’agit d’une reconnaissance du processus de justice transitionnelle engagé dans le Royaume au début des années 2000.



Pour sa part, la directrice exécutive de Bulan Institute for Peace Innovations, Cholpon Orozobekova, a souligné que ce rapport est le fruit de plusieurs mois de travail d’équipe, composée de chercheurs internationaux, insistant sur la nécessité de reconnaître comme des personnes ordinaires les adultes affiliés au terrorisme, rapatriés dans leurs pays d'origine.



Mme Orozobekova a en outre fait observer, dans une déclaration à la MAP, qu’il n’existe pas de règle universelle qui s’applique à tous les cas et que la meilleure solution demeure le rapatriement.



De son côté, le premier secrétaire de l’ambassade des Pays-Bas au Maroc, Ernst Schütte, a soutenu que le Maroc demeure un partenaire clé en matière de sécurité nationale et régionale aussi bien pour les Pays-Bas que pour l'Union européenne.



Il a, à cet égard, salué la coopération entre les Pays-Bas et le Maroc, en particulier dans le domaine sécuritaire et en matière de lutte contre le terrorisme, notant que ce partenariat solide "ne cesse de se renforcer".