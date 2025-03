Adrien Brody, l'acteur monumental aux deux Oscars

04/03/2025

Vingt-deux ans après un Oscar pour son rôle dans "Le Pianiste", déjà autour de la Shoah, l'acteur Adrien Brody a récidivé dimanche avec son portrait d'un architecte hongrois survivant de l'Holocauste dans "The Brutalist", fresque monumentale sur le mythe américain de l'intégration.Ce nouvel Oscar -- dans un rôle miroir de l'histoire de sa famille -- couronne une moisson de prix déjà remportés cette saison par le comédien américain de 51 ans, après un Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique et un Bafta du meilleur acteur."Je suis ici une nouvelle fois pour représenter les traumatismes persistants, les répercussions de la guerre, de l'oppression systématique, de l'antisémitisme et du racisme", a lancé l'acteur. "Je pense prier pour un monde plus sain, plus heureux et plus inclusif et si le passé peut nous apprendre quelque chose, c'est de nous rappeler de ne pas laisser la haine s'exprimer sans entraves".Avec sa statuette dorée de meilleur acteur, il coiffe sur le fil Timothée Chalamet qui interprète Bob Dylan dans le biopic "Un parfait inconnu", Ralph Fiennes dans le thriller papal "Conclave" ou encore Sebastian Stan en jeune Donald Trump dans "The Apprentice".Couronné à 29 ans pour son incarnation d'un survivant de la Shoah dans "Le Pianiste" de Roman Polanski, il reprend ici le cours de l'histoire occidentale à peu près où il l'avait laissé, à la fin de la Seconde Guerre mondiale.Dans "The Brutalist", Brody incarne un architecte hongrois fictif du mouvement Bauhaus appelé László Toth, qui parvient à émigrer aux Etats-Unis juste après la guerre. Pour parfaire l'accent hongrois de ce héros, la post-production a fait appel à un logiciel d'intelligence artificielle, suscitant quelques polémiques.Reparti de rien et sans le sou, il sombre dans la drogue et la misère, avant de rencontrer un millionnaire de la banlieue de Philadelphie (joué par Guy Pearce, nommé aux Oscars), qui le nourrit, le loge et lui commande la réalisation d'un imposant bâtiment, dont la construction durera des années.Alors que László entrevoit enfin la possibilité de croquer sa part du rêve américain, et la perspective de faire venir à ses côtés sa famille restée bloquée en Europe, la toile va commencer à se déchirer, rongée par la xénophobie et l'antisémitisme latent.Sa femme est incarnée par Felicity Jones, également nommée. Le film de Brady Corbet -- 3H35 avec entracte -- a en tout reçu 10 nominations aux Oscars, y compris pour le meilleur film."Le parcours du personnage me rappelle énormément celui de ma mère et de mes ancêtres qui ont fui les horreurs de la guerre et sont venus dans ce grand pays", a déclaré Adrien Brody en recevant son Golden Globe en janvier.Il est né le 14 avril 1973 à New York. C'est là que sa mère, célèbre photographe, s'est installée après avoir quitté Budapest dans les années 50. "Un peu comme László, elle a dû tout recommencer et a poursuivi le rêve de devenir une artiste", a confié l'acteur.Sa passion pour le cinéma a commencé très tôt. Adolescent, il prend des cours de théâtre, puis fréquente une colonie de vacances d'une école d'art, ainsi qu'un prestigieux lycée artistique de New York.Après une série de petits rôles, il apparaît en 1999 dans "Summer of Sam", réalisé par Spike Lee.Quelques années plus tard, "Le Pianiste" sort en salle. Adrien Brody y incarne Wladyslaw Szpilman, un pianiste juif polonais survivant de la Shoah lors de la Seconde Guerre mondiale, rôle pour lequel l'acteur américain avait pris des heures de leçons de piano.Sa performance lui vaut son premier Oscar en 2003. Lors de la cérémonie, il embrasse l'actrice américaine Halle Berry sur scène. Un moment qui créé la polémique quand l'actrice admettra plus tard avoir été prise par surprise.Adrien Brody se lance ensuite dans une variété de projets, passant aisément du rôle de jeune homme handicapé mental dans "Le Village", réalisé par Night Shyamalan, au rôle de l'écrivain Jack Driscoll dans la nouvelle version de "King Kong" sorti en 2005.Sa filmographie compte également le rôle de Salvador Dali "Minuit à Paris" et des rôles dans les films "The Grand Budapest Hotel" et "The French Dispatch" de Wes Anderson. On l'a également vu apparaître dans la série à succès "Peaky Blinders."Outre le cinéma, il a également joué au mannequin pour Prada, embrassé plusieurs causes humanitaires et fait une apparition dans un clip du chanteur de reggaeton Rauw Alejandro.Adrien Brody fréquente depuis 2020 la styliste Georgina Chapman.