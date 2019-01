Adoption du projet solaire “Noor Atlas Tan Tan” pour la région Guelmim-Oued Noun

03/01/2019

La commission régionale de l'investissement pour la région Guelmim-Oued Noun a adopté, lundi à Guelmim, le projet solaire "Noor Atlas Tan Tan" qui sera réalisé au niveau de la commune rurale de Chbika (province de Tan Tan).

Ce projet sera réalisé sur une superficie d'environ 200 ha avec un coût global de l'ordre de 528 millions de dirhams (MDH), et prévoit la création de plus de 200 postes d'emploi, indique un communiqué du Centre régional d'investissement de Guelmim-Oued Noun.

S'inscrivant dans le cadre de la stratégie nationale pour le développement des énergies renouvelables, le nouveau projet, d'une capacité de production de 40 mégawatts, vise à renforcer l’approvisionnement du pays en électricité, à assurer les besoins de la région en la matière et à créer une nouvelle dynamique économique basée sur les énergies propres.

Lors de sa réunion, la commission régionale a procédé à l'adoption de plusieurs projets, dont Noor Atlas Tan Tan, pour une enveloppe budgétaire globale de plus de 836 MDH, portant sur les secteurs de l'énergie (2 projets), le tourisme (4), l'industrie (2), l'immobilier (1) et le commerce et services (1). Ces projets devront permettre la création de plus de 500 emplois. Les quatre projets touristiques concernent notamment la création d'un hôtel classé, d'un village touristique, d'un complexe de divertissement en sus d'un hôtel au niveau des communes territoriales d'El Ouatia et de Chbika (province de Tan Tan), et celle d'Asrir (province de Guelmim).

Ces projets sont de nature à renforcer les infrastructures touristiques et à augmenter la capacité d’accueil via la création de 208 lits supplémentaires, précise la même source.

S'agissant du secteur du commerce et des services, il a été procédé à l'adoption du projet de construction d'un complexe multi-services à Guelmim avec un investissement de plus 30 MDH qui permettra de générer 12 emplois.

Pour ce qui de l'industrie, deux projets ont été approuvés et seront réalisés au niveau de la zone industrielle jouxtant le port de Tan Tan. Le premier porte sur une unité de construction de bateaux, alors que le second concerne la fabrication de glace pour la conservation du poisson, avec un montant de 26 MDH (84 postes d'emploi).

Les travaux de la commission régionale de l'investissement ont été présidés par le wali de la région Guelmim-Oud Noun, Mohamed Najem Abhay, en présence du directeur du Centre régional d'investissement, du gouverneur de la province de Tan-Tan et d'élus.

Dans une allocution à cette occasion, M. Abhay a hautement salué le traitement rapide et positif des dossiers d'investissement par les membres de la commission, appelant à déployer davantage d'efforts, notamment en ce qui concerne la mobilisation du foncier public, au service de l'investissement en tant que levier de développement régional.