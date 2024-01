Adoption des rapports moral et financier au titre de la saison 2022-2023

07/01/2024

La Fédération Royale marocaine de natation (FRMN) a tenu samedi, à Casablanca, son assemblée générale ordinaire (AGO) marquée par l'approbation des rapports moral et financier au titre de la saison 2022-2023.



Les deux rapports ont été approuvés à l'unanimité lors de cette AGO qui s'est déroulée en présence des représentants du Comité national olympique marocain et du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports.



Le rapport moral, qui a passé en revue les différentes activités ayant marqué la saison sportive 2022-2023, y compris les compétitions sportives, a souligné la volonté de la FRMN d'organiser des compétitions nationales et régionales en vue d'augmenter le nombre de pratiquants et d'améliorer leur niveau.

Il a fait état, dans ce sens, de la hausse du nombre d'associations affiliées à la FRMN, passant de 69 à 74.



Le rapport a fait également ressortir la participation de 2.249 pratiquants aux compétitions nationales de natation (championnat d'hiver, Coupe du Trône, Trophée Moulay El Hassan, championnat national), évoquant les plus importantes compétitions de waterpolo, de plongeon et de natation en eau libre organisées par la FRMN.



S'agissant des participations internationales, le rapport moral a relevé la participation de nageurs marocains à de nombreuses manifestations arabes, continentales et internationales, notamment la Coupe du monde de natation en Allemagne, la Coupe du monde de natation artistique au Canada, la Coupe du monde en eau libre en Egypte, les Jeux africains de plage en Tunisie, les championnats du monde de sports aquatiques au Japon, les Jeux méditerranéens de plage en Grèce, outre les activités de la FRMN en matière de formation et l'action des différents comités de la fédération.



Pour ce qui est du rapport financier, il a porté sur la situation financière de la fédération au titre de la saison 2022-2023, notamment les revenus et les dépenses.

A cette occasion, le président de la FRMN, Driss Hassa, a estimé que le bilan de la saison 2022-2023 est positif, grâce à la réalisation de plusieurs objectifs relatifs au développement de la natation nationale.



Dans une déclaration à la MAP, M. Hassa a relevé que le nombre des pratiquants a atteint 2.249, soit une hausse de 10% par rapport à la saison sportive précédente.

Il a, en outre, souligné que les ligues régionales ont organisé 45 jours de compétition, tandis que la fédération a organisé quatre grandes compétitions à Casablanca, Salé, Marrakech et Fnideq.



M. Hassa a ajouté que la fédération a organisé pour la première fois des championnats de natation artistique et de plongeon ainsi qu'une compétition de natation en eau libre, faisant état, par ailleurs, de la participation à plusieurs compétitions internationales.