Adoption des amendements relatifs au vote des associations sportives du rugby à VII

AG de la FRMR

19/09/2023

La Fédération royale marocaine de rugby (FRMR) a adopté, lors de son assemblée générale extraordinaire (AGE), tenue samedi au Centre national des sports Moulay Rachid à Salé, les amendements relatifs au vote des associations sportives du rugby à VII lors des assemblées générales de cette instance fédérale.



A l’issue du vote, les amendements qui portent sur les articles 9 et 14 des statuts de la FRMR ont été adoptés par 28 voix pour et une voix contre.



Dans une déclaration à la MAP à l’issue de cette AGE, le président de la FRMR, Hicham Oubaja a indiqué qu’il s’agit d’une étape importante dans la voie de rétablir le rugby national dans ses droits et lui permettre de participer aux compétitions continentales et internationales, ajoutant que l’intégration du rugby à VII dans le vote lors des assemblées générales de la Fédération répond aux exigences de Rugby Afrique et de World Rugby.



Ces amendements sont le fruit d’une collaboration étroite entre les différents intervenants, notamment le ministère de tutelle, le Comité national olympique marocain, Rugby Afrique et World Rugby, a souligné M. Oubaja, saluant l’adhésion des clubs et des ligues régionales dans ce chantier important susceptible de permettre au rugby national de revenir sur les scènes africaine et internationale.



Il a fait savoir que le rugby à VII aura sa voix lors de la prochaine assemblée générale de l’instance fédérale pour élire un nouveau bureau directeur, afin de mener à bien le retour du Maroc aux compétitions, ajoutant que l’objectif de son bureau directeur a été de lever les sanctions qui pèsent sur la participation marocaine aux niveaux continental et international.

Pour sa part, le représentant de Rugby Afrique et de World Rugby, David Gilbert a salué, dans une déclaration similaire, l’adoption des amendements qui permettront au rugby marocain "d’aller de l’avant et de se développer davantage".



"Au sein de Rugby Afrique et de World Rugby, nous estimons que le Maroc est un pays qui accorde une grande importance au développement de ce sport et nous souhaitons qu’il prenne sa place naturelle dans les compétitions africaines et internationales, car il dispose de grands atouts», a-t-il noté.



World Rugby avait suspendu en 2020 l’affiliation de la FRMR pour non-conformité de ses statuts à ceux de l’instance internationale.



Une commission composée des représentants du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports et du comité exécutif de Rugby Afrique et de World Rugby, a été mise en place pour examiner la conformité des statuts de la FRMR aux règlements des instances africaine et internationale et a conclu à la nécessité de la participation et du vote des associations sportives du rugby à VII lors des assemblées générales de l'instance fédérale.