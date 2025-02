Adoption de mesures organisationnelles pour le bon déroulement du Hajj 1446H

11/02/2025

Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a passé en revue, lundi à la Chambre des représentants, les préparatifs et les mesures organisationnelles adoptés pour assurer le bon déroulement du Hajj 1446H.



En réponse à des questions orales relatives aux préparatifs de la prochaine saison du pèlerinage, M. Toufiq a expliqué que "l’organisation du Hajj repose sur deux étapes principales. La première étant la réunion annuelle qui se tient avec les responsables du ministère du Hajj et de la Omra en Arabie Saoudite ainsi qu’avec les différentes parties concernées, tandis que la deuxième étape concerne la réunion de la Commission Royale chargée du pèlerinage qui regroupe les divers départements nationaux participants dans cette organisation".



S'agissant des dispositions prises au niveau national, le ministre a indiqué qu’une réunion de la Commission Royale chargée du pèlerinage s’est tenue le 18 juillet dernier afin de fixer le cadre général de la saison du Hajj 1446 et d’assurer la coordination entre tous les départements et institutions concernés, notant que la tarification officielle du Hajj a été fixée à un montant forfaitaire de 65.000 dirhams.



Le quota de pèlerins marocains, poursuit-il, a été établi à 34.000 personnes, réparties entre 22.400 pèlerins relevant de l'organisation officielle et 11.600 pèlerins encadrés par les agences de voyages. Concernant l’encadrement, un accompagnateur et un guide seront désignés pour chaque groupe de 49 pèlerins, a-t-il précisé.



Et d’ajouter que des sessions de formation dédiées à tous les pèlerins ont été mises en place, depuis novembre dernier, dans les différents sièges des conseils des Oulémas, faisant savoir que des programmes de sensibilisation et des contenus médiatiques en plusieurs langues et dialectes ont également été élaborés.



Pour ce qui est de la coordination avec les autorités saoudiennes, M. Toufiq a relevé qu'"une réunion à distance a été tenue avec les responsables du ministère du Hajj et de la Omra afin d’évaluer la précédente saison du Hajj, en plus d'une réunion avec les prestataires de Tawaf qui s’est tenue le 22 octobre dernier au siège du ministère, au cours de laquelle diverses procédures et dispositions ont été discutées".



En janvier dernier, lors de la Conférence du Hajj à Jeddah, un accord a été signé avec les autorités saoudiennes, définissant les modalités d’hébergement, de transport, de restauration et des services fournis aux pèlerins marocains dans les Lieux Saints.



Le ministre a assuré que les préparatifs se poursuivent au Maroc et en Arabie Saoudite pour assurer le bon déroulement de la saison du Hajj 1446, soulignant que tous les efforts sont déployés pour assurer le confort des pèlerins et faciliter l’accomplissement des rites Hajj.