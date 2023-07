Adoption de la Déclaration de Rabat II

3ème Réunion ministérielle du Processus des Etats Africains Atlantiques

15/07/2023

Les travaux de la 3ème Réunion ministérielle du Processus des Etats Africains Atlantiques (PEAA) ont pris fin, mercredi à Rabat, avec l'adoption de la Déclaration de Rabat II qui souligne l’engagement politique des pays membres du PEAA à mettre en œuvre leur partenariat visant à raffermir les liens de coopération et d’intégration entre les pays africains riverains de l’océan Atlantique pour consolider la paix, la stabilité et la prospérité partagées dans la région.



Selon le texte de cette Déclaration, les ministres ayant pris part à cette 3ème réunion du PEAA ont adopté le Programme d’Action de ce partenariat visant à "articuler sous forme d’objectifs programmatiques la vision d’un partenariat africain atlantique flexible, progressif et solidaire".



Dans cette déclaration sanctionnant les travaux de la 3ème réunion du PEAA, les ministres ont reconnu l’importance des priorités stratégiques du Programme d’Action pour soutenir l’intégration et le co-développement dans la région.



Ce Programme d'action contient des recommandations d’actions collectives portant sur trois priorités stratégiques. Il s’agit, en effet, du dialogue politique et de sécurité autour de la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, la piraterie maritime et la migration clandestine ; l’économie bleue, la connectivité maritime et l’énergie ; et enfin le développement durable et la protection et la conservation de l’environnement marin.



Dans cette Déclaration, les ministres ont salué le caractère participatif et inclusif du processus de consultations sur le Programme d’Action, sous la coordination du Secrétariat Permanent et se sont félicités également de l’engagement des Points Focaux dans ce processus de consultations, y compris lors de leurs réunions tenues à Rabat, les 07 et 08 mars 2023 et le 11 juillet 2023.



De même, ils ont souligné l’importance de l’examen du Programme d’Action selon les besoins et en fonction de l’évolution du contexte de coopération dans la région africaine atlantique ainsi qu’au niveau international, et affirmé, à cet égard, que la Réunion ministérielle est chargée de donner ses orientations pour l’examen du Programme d’Action quand cela s’avère nécessaire.



Les participants à cette réunion ont relevé aussi l’importance d’établir des synergies et des liens de partenariat avec d’autres initiatives et processus de coopération des pays du Sud et du Nord de l’Atlantique, y compris l’initiative des Etats-Unis d’Amérique sur le renforcement de la coopération dans l’Atlantique, de manière à maximaliser les effets bénéfiques de coopération sur la stabilité et la prospérité partagées dans la région.



Les ministres ont en outre invité le Secrétariat Permanent et les Points Focaux à entamer le travail de consultations pour la formulation des Plans d’action des trois Groupes Thématiques, dont les Chefs de file respectifs sont le Nigéria, le Cabo Verde et le Gabon, sur la base du Programme d’Action. Les Plans d’action doivent inscrire des actions concrètes de mise en œuvre de ce partenariat.



Les ministres ont également mis en relief l’importance de la coordination aussi bien au niveau national que régional, et encouragé les pays membres de ce partenariat à établir des mécanismes nationaux de coordination pour faciliter sa mise en œuvre.



La prochaine réunion ministérielle du PEAA est prévue à New York, en septembre 2023, en marge de la 78ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies.



L'initiative de créer une réunion ministérielle du PEAA est la consécration de la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à faire de l'espace africain atlantique une zone de paix, de stabilité et de prospérité partagées. Cette troisième édition fait suite à deux réunions ministérielles tenues respectivement à Rabat et à New York en 2022.



La première réunion ministérielle, tenue à Rabat le 08 juin 2022, a adopté la Déclaration de Rabat I qui a souligné l’engagement politique des pays africains atlantiques à mettre en œuvre leur partenariat visant à raffermir les liens de coopération et d’intégration entre les pays africains riverains de l’océan atlantique, en vue de consolider la paix, la stabilité et la prospérité partagées dans la région.