Adieu Souad !

10/09/2019



Les personnels d’Al Ittihad Al Ichtiraki et de Libération ont appris avec consternation la disparition, lundi matin, de leur collègue Souad Dhibi, décédée après une longue maladie. La regrettée était appréciée de tous comme elle était connue pour sa vivacité, son esprit convivial et ses qualités humaines.

En cette douloureuse circonstance, les personnels d’Al Ittihad Al Ichtiraki et de Libération présentent leurs condoléances les plus attristées à la mère de la regrettée, Madame Mahjouba, et à ses frères et sœurs, Wahid, Ali, Hassan, Aicha, Fatima et Khaddouj, ainsi qu’à tous les membres de la famille éplorée.

Puisse Dieu avoir la défunte en sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.