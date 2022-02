Adele rafle la mise aux Brit Awards

La chanteuse Adele a raflé trois prix, dont celui du très convoité "meilleur album de l'année" lors de la cérémonie des Brit Awards qui s'est tenue récemment à Londres avec, pour la première fois, la fin des catégories "homme" et "femme".



La star britannique a été récompensée pour son quatrième album studio, 30, et a également remporté le prix de la chanson de l'année avec son tube Easy On Me, ainsi que celui d'artiste de l'année.



Le titre 30 est une référence à l'âge d'Adele quand elle a commencé à élaborer ce disque il y a trois ans, alors qu'elle était en plein divorce: "Je comprends pourquoi ils ont changé le nom de ce prix mais j'aime vraiment être une femme, une artiste féminine, réellement", a-t-elle confié sous les applaudissements, dans la salle londonienne, comble, de l'O2 Arena.



Les Brit Awards - trophées britanniques de la musique pop - ont supprimé les catégories genrées afin de distinguer les artistes "uniquement pour leur travail et leur musique plutôt que pour la façon dont ils choisissent de s'identifier ou la façon dont les autres peuvent les percevoir", ont expliqué les organisateurs.



L'artiste britannique Sam Smith, qui se considère comme non-binaire (ne s'identifie ni au genre masculin ni au féminin), n'avait pas concouru en 2021 aux Brit Awards car aucune catégorie ne lui correspondait. "Je ne peux pas croire qu'une ballade au piano ait gagné contre tant de bonnes chansons", a par ailleurs déclaré Adele, après avoir reçu son prix de la chanson de l'année, face à des concurrents comme A1 & J1, Central Cee, Glass Animals et KSI.



Ed Sheeran, star britannique de la pop, a quant à lui remporté le prix d'auteur-compositeur de l'année et la jeune Américaine Olivia Rodrigo a été couronnée pour la chanson internationale de l'année avec Good For You.