Adel Taarabt, heureux de son retour en équipe nationale

04/09/2019

Adel Taarabt, qui fait son grand retour à l’équipe nationale, s’est dit content de pouvoir défendre les couleurs nationales.

"C’est toujours un honneur pour moi de défendre les couleurs de mon pays", a-t-il indiqué dans une déclaration à la presse lundi soir, à l’issue d’une séance d’entraînement de l’équipe nationale A ouverte aux médias.

Le milieu de terrain du Benfica Lisbonne a, aussi, exprimé sa joie de retrouver ses coéquipiers de la sélection nationale avec cette fois un nouvel entraîneur et un nouveau staff technique.

Adel Taarabt a, en outre, relevé qu’il a beaucoup gagné en maturité, souhaitant mettre cette grande expérience au service de l’équipe nationale.

Son coéquipier de la sélection nationale, Jaouad Yamiq, a, pour sa part, souligné que les joueurs de l’équipe nationale sont fin prêts pour disputer les deux matches amicaux qui se dérouleront à Marrakech, notant que ces deux rendez-vous seront une occasion pour le nouvel entraîneur Vahid Halilhodzic, pour connaître ses joueurs.

Le défenseur marocain de Gênes (Italie) espère que son retour à l’équipe nationale sera profitable à la sélection, faisant remarquer que ce stage se déroule dans d’excellentes conditions.

Dans une déclaration similaire, Walid El Karti, a souligné, de son côté, qu’un bon état d'esprit et une ambiance conviviale règnent au sein du groupe convoqué, exprimant son souhait de voir la sélection nationale à la hauteur des attentes du public marocain lors de ces deux matches amicaux.

"L’équipe nationale est ouverte à tous les joueurs qu’ils soient locaux ou évoluant dans des championnats étrangers", a-t-il dit.

Cette séance d’entraînement s’est déroulée au Grand stade de Marrakech en l’absence de certains éléments qui n’avaient pas encore rejoint le groupe, tels que Yassine Bounou (Séville/Espagne), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) ou Noureddine Amrabat (Al-Nasr Riyad/Arabie Saoudite).

Pour rappel, l’équipe nationale est en stage de préparation du 1er au 10 septembre courant.

Ce stage s'inscrit dans le cadre de la préparation des Lions de l'Atlas aux matches amicaux prévus au Grand stade de Marrakech face au Burkina Faso le 6 septembre et au Niger, quatre jours plus tard.