“Adam” de Meryem Touzani au Festival de Cannes en compétition dans la section “Un certain regard”

20/04/2019

Le long métrage «Adam» de la réalisatrice marocaine Meryem Touzani figure parmi les films en compétition dans la section «Un certain regard» de la 72ème édition du Festival international du film de Cannes, qui se déroulera du 14 au 25 mai prochain. Ce film a été sélectionné parmi 16 longs métrages en provenance de nombreux pays. Il raconte l'histoire d'une jeune fille, Samia, qui tombe enceinte suite à une relation hors mariage et qui décide au huitième mois de sa grossesse d'abandonner son bébé à qui veut l'adopter.

Le jury de cette section, créée en 1978, sera présidé par la cinéaste libanaise Nadine Labaki, prix du jury de la 71ème édition du festival pour son film Capharnaüm.

Rappelons que la sélection des films en compétition officielle a été dévoilée jeudi par le délégué général du Festival, Thierry Frémaux, et le président du jury, le Mexicain Alejandro Gonzalez Iñarritu. Elle comprend au total dix-neuf longs métrages. C'est le film «The Dead Don’t Die» du cinéaste américain Jim Jarmusch, qui fera l’ouverture de cette 72ème édition.