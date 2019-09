Adam Driver explore la violence du divorce au Festival de Toronto

11/09/2019

Dans "Marriage story" de Noah Baumbach, film Netflix présenté au Festival de Toronto, Adam Driver explore avec Scarlett Johansson la violence qui peut surgir dans une relation, jusqu'à déchirer tout ce qui reste du couple.

Après avoir été présenté en première mondiale à la Mostra de Venise la semaine dernière, ce long-métrage a été dévoilé dimanche soir au festival canadien, plus grande fête du 7e art en Amérique du Nord.

Le film explore la manière avec laquelle un amour, en apparence stable, peut "changer", a raconté dimanche soir à l'AFP Adam Driver, sur le tapis rouge du Festival du film de Toronto (Tiff).

L'acteur américain de 35 ans y incarne un homme dont la vie bascule lorsque sa femme décide de déménager à Los Angeles avec leur enfant pour relancer sa carrière d'actrice, mise sur pause le temps de sa grossesse. "Quand vous êtes habitués à être toujours avec l'autre, que sa présence devient une deuxième nature, et que tout d'un coup, l'autre n'est plus là, ça peut être violent", a observé Adam Driver, décrit récemment par le réalisateur Martin Scorsese comme "l'un des meilleurs acteurs de sa génération, si ce n'est le meilleur".

"Une violence émotionnelle, pas physique" peut émerger "quand vous perdez l'amour et que vous ne savez pas comment l'exprimer", a ajouté l'acteur révélé au grand public par son rôle du méchant Kylo Ren dans Star Wars.

Lui-même fils de parents divorcés, Adam Driver a expliqué en interview que tout le monde sur le plateau de "Marriage Story" portait sa propre histoire sur le divorce, "que ce soit en étant divorcé ou en étant enfant de divorcés".

Noah Baumbach, qui a écrit et réalisé ce film, a proposé à Scarlett Johansson d'en incarner l'héroïne alors que l'actrice américaine était elle-même en plein divorce avec le Français Romain Dauriac.

Le film sera disponible à partir du 6 décembre sur la plateforme de streaming Netflix, un mois après avoir été lancé dans les cinémas américains -- la condition pour pouvoir figurer dans la course aux Oscars.