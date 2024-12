Activités liées au cannabis: Aucune infraction enregistrée en 2024 en matière de non-conformité

28/12/2024

Aucune infraction n'a été enregistrée en 2024 en matière de non-conformité aux dispositions réglementaires relatives aux activités liées au cannabis, a affirmé, jeudi à Rabat, le directeur général de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC), Mohamed El Guerrouj.



"Durant cette année, environ 4.000 tonnes ont été produites sur une superficie de 2.169 hectares, alors qu’aucune infraction en matière de non-conformité aux dispositions réglementaires n'a été enregistrée", a souligné M. El Guerrouj dans une déclaration à la presse à l’issue du Conseil d’administration de l’ANRAC, qui a été marqué par la présentation des réalisations de 2024 et du programme d’action de 2025.



"Nous avons présenté toutes les actions entreprises avec les institutions, les ministères concernés et les autorités locales en 2024 pour encadrer et accompagner les agriculteurs et les investisseurs, afin de respecter les dispositions réglementaires", a-t-il ajouté.



Pour ce qui est de 2025, a poursuivi le responsable, "nous avons présenté un plan d'action basé surtout sur la reconduction et la continuité des actions et des opérations d'encadrement, d'accompagnement et surtout de contrôle, mais avec un focus sur l'accélération de la structuration du développement du secteur du cannabis et le renforcement de la compétitivité du produit national".

Au titre de l’année 2024, l’ANRAC a délivré 3.371 autorisations sur un total de 4.158 demandes d’autorisation examinées et traitées.



Il s’agit de 3.056 autorisations au profit de 2.907 agriculteurs pour l’activité de culture et de production de cannabis, contre 430 autorisations délivrées en 2023, et de 315 autorisations au profit de 158 opérateurs.