Activités du parti

29/06/2019

Session ordinaire

du Conseil national

de l’USFP



Sur convocation de son président, le Conseil national de l’USFP tient sa session ordinaire, et ce le samedi 29 juin 2019 à partir de 10h30 au siège central du parti à Hay Riyad à Rabat.



Rencontre avec Abdelkrim Benatiq

Sous l’égide de l’USFP, la Commission des affaires politiques, institutionnelles et juridiques organise une rencontre avec Abdelkrim Benatiq membre du Bureau politique et ministre délégué chargé des MRE qui présentera le bilan de son action au sein du gouvernement, et ce dimanche 30 juin à partir de 10h00 au complexe Moulay Rachid à Bouznika