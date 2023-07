"Acila" n’est plus

24/07/2023

L'ancien international marocain Hassan Amcharrat, connu sous le nom d'"Acila", est décédé samedi soir à l'âge de 75 ans, des suites d'une longue maladie, a annoncé son ancien club, le Chabab Mohammedia.



Le défunt avait porté le maillot de l’équipe nationale de football pendant les années 1970 et était l'un des membres du Onze national qui a remporté la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-1976) en Ethiopie.

Feu "Acila" a évolué pendant plusieurs années au sein du Sporting Club Chabab Mohammedia.



En ces douloureuses circonstances, « Libé-Sport » présente ses condoléances les plus attristées à la famille et ami du regretté.

Puisse Dieu avoir l’âme du défunt en Sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.