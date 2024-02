Achraf Hakimi parmi les 100 jeunes Africains exceptionnels de 2023

14/02/2024

Le magazine nigérian "The New Africa" vient de publier une liste de 100 jeunes Africains exceptionnels pour l'année 2023 sur laquelle on retrouve le footballeur international marocain, Achraf Hakimi.



"Les projecteurs sont braqués sur l'étoile montante de l'Afrique, alors que nous célébrons les réalisations exceptionnelles de jeunes leaders qui redessinent l'image de l'Afrique et la font évoluer positivement sur tout le continent", écrit le média nigérian.



"Grâce à leur ingéniosité et à leur détermination, ces pionniers laissent une trace indélébile dans divers domaines, mettant en valeur le riche réservoir de talents de l'Afrique", poursuit la publication.

"Qu'il s'agisse d'entrepreneurs révolutionnaires ou de dirigeants visionnaires, ces Africains exceptionnels ne se contentent pas de façonner leurs communautés, ils représentent également une lueur d'espoir pour le continent", ajoute la même source.



En reconnaissant et en amplifiant leurs réalisations, le magazine honore non seulement leur travail acharné, mais inspire également la prochaine génération à rêver grand et à franchir les barrières, conclut-on.