Achraf Hakimi et son retour au Real Madrid

Toutes les possibilités restent ouvertes

21/02/2020

L'international marocain Achraf Hakimi, prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund jusqu'en juin prochain, a souligné que "toutes les possibilités restent ouvertes" et qu’une décision sera prise à la fin du prêt.

"Le contrat de prêt stipule un retour au Real Madrid fin juin prochain. Tout ce que je veux est de jouer", a relevé Hakimi à la radio espagnole Cadena Ser à l’issue du match opposant mardi soir son équipe au PSG dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions et qui s’est soldé par une victoire des coéquipiers de l’international marocain (2-1).

"Je veux continuer à jouer et c’est ce que je fais actuellement à Dortmund. D’ici juin on va voir", a encore insisté Hakimi, titulaire indiscutable et l’un des buteurs de l’équipe allemande.

Selon des médias sportifs espagnols, l’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, compte récupérer Hakimi pour l’année prochaine après son rendement spectaculaire en Bundesliga avec Dortmund.

L’international marocain a inscrit 7 buts en 35 matchs, toutes compétitions confondues, avec Dortmund depuis le début de la saison.