Achraf Hakimi dans le onze-type mondial de 2021

08/12/2021

L'international marocain, Achraf Hakimi, a été retenu dans la sélection mondiale des meilleurs joueurs de l'année 2021, publiée mardi par l’organisation d’études historiques et statistiques sur le football (IFFHS).



Outre le latéral droit marocain du PSG, le onze-type de l’IFFHS comprend notamment les stars Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, et Kylian Mbappe.



Voici par ailleurs le onze de l’année de l’IFFHS:



Gardien : Gianluigi Donnarumma (Italie)

Défenseurs: Achraf Hakimi (Maroc), Leonardo Bonucci (Italie), Ruben Dias (Portugal) et Alphonso Davies (Canada)

Milieux de terrain : Jorginho (Italie), Lionel Messi (Argentine) et Kevin De Bruyne (Belgique)

Attaquants : Cristiano Ronaldo (Portugal), Robert Lewandowski (Pologne) et Kylian Mbappe (France)