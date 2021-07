Achraf Hakimi : Fier de jouer pour l' un des clubs les plus prestigieux du monde

08/07/2021

Après les expériences en Espagne, en Allemagne et en Italie, le PSG “m’offre l’opportunité de découvrir un nouveau championnat sous les couleurs d’un des clubs les plus prestigieux du monde”, a déclaré Achraf Hakimi après la signature de son contrat de cinq ans avec le club de la capitale française. "Je ressens beaucoup de fierté aujourd’hui", a confié l’international marocain, qui s’est engagé avec le PSG jusqu’au 30 juin 2026 en provenance de l’Inter de Milan. "J’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, les fans et de ressentir la ferveur extraordinaire qui règne au Parc des Princes. Je partage avec le staff et les joueurs les mêmes ambitions très élevées et ferai tout pour donner à mon club ce qu’il attend de moi", a-t-il souligné, cité dans un communiqué du club. "Nous sommes heureux d'accueillir Achraf Hakimi à Paris aujourd'hui", a déclaré Nasser Al-Khelaïfi, Président du Paris Saint-Germain, ajoutant que la "signature d'un joueur de cette envergure montre le niveau de nos ambitions". "Nous continuons de construire quelque chose de très spécial. Achraf n'a que 22 ans, mais il s'est déjà imposé comme l'un des meilleurs latéraux de la planète football, et c'est le standard que nous nous fixons au club. Je sais qu'Achraf aura une carrière fantastique avec nous et tout le club lui souhaite beaucoup de succès sous nos couleurs", s’est réjoui le patron du PSG. Le Paris Saint-Germain a annoncé peu avant sur les réseaux sociaux l’arrivée dans son effectif du latéral droit marocain qui a signé un contrat de cinq ans jusqu’au 30 juin 2026. Né à Madrid, Achraf Hakimi rejoint le centre de formation du Real Madrid à l’âge de 7 ans, en 2006. Le joueur évolue avec l’équipe U19 en UEFA Youth League à partir de 2015 (16 matches, 1 but) puis intègre le Real Madrid Castilla (3ème division espagnole) lors de la saison 2016-2017 (28 matches, 1 but). Le latéral droit fait ses premières apparitions avec l’équipe première la saison suivante, qui remporte au passage la Ligue des Champions de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA. Achraf Hakimi est ensuite prêté pour deux saisons au Borussia Dortmund où il agrémente son palmarès d’une Supercoupe d’Allemagne (2019). En 2020, il est transféré à l’Inter Milan, avec lequel il devient champion d’Italie en participant à 37 rencontres de Serie A (7 buts, 10 passes décisives). International marocain depuis 2016, Achraf Hakimi compte 36 sélections (4 buts, 6 passes décisives) avec les Lions de l’Atlas. Il participe notamment à la Coupe du Monde 2018 avec son équipe nationale. Le PSG n’a pas communiqué le montant de l’opération du transfert de l’ancien joueur du Borussia Dortmund et du Real Madrid, mais les médias sportifs français évoquent 60 millions d'euros plus quelques bonus, pour s’attacher les services du défenseur marocain. Par ailleurs, le club parisien est en discussion avec la légende du Real Madrid, l'Espagnol Sergio Ramos, libre de tout contrat depuis le 1er juillet. Selon les médias, un accord aurait été trouvé entre les deux parties pour un contrat de deux ans. L'annonce de son arrivée dans le PSG serait imminente, d'après la presse sportive.