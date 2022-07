Accusée de fraude fiscale, Shakira refuse un accord avec le parquet espagnol

Accusée de fraude fiscale en Espagne, la star colombienne Shakira, qui clame son innocence, a dit mercredi refuser de sceller un accord avec le parquet et vouloir aller jusqu'au procès.



Selon ses avocats, la possibilité de parvenir à un accord reste toutefois ouverte jusqu'à l'ouverture du procès devant un tribunal de Barcelone (nord-est) alors que le renvoi formel en justice de la star âgée de 45 ans n'a pas encore été prononcé.



"Absolument certaine de son innocence" (...) Shakira n'accepte pas d'accord" avec le parquet "et décide de poursuivre" la procédure jusqu'au procès, ont indiqué ses conseils dans un communiqué, en affirmant que la chanteuse est "confiante dans le fait que la justice lui donnera raison".

Contacté par l'AFP, le parquet n'était pas disponible dans l'immédiat.



Dénonçant une "violation totale de ses droits" et des "méthodes abusives" de la part du parquet, Shakira affirme dans ce communiqué qu'il "s'obstine à réclamer l'argent récolté pendant mes tournées internationales et (l'émission) +The Voice+", dont elle était juré aux Etats-Unis, à une période où "je n'étais pas encore résidente en Espagne".



Shakira fait par ailleurs valoir qu'elle a déjà versé 17,2 millions d'euros au fisc espagnol et qu'elle n'a donc "plus aucune dette à l'égard du Trésor public depuis de nombreuses années". Le parquet accuse l'interprète des hits "Hips don't lie", "Waka Waka" ou "Loca" d'une fraude fiscale de 14,5 millions d'euros sur les années 2012, 2013 et 2014.



Selon l'accusation, Shakira vivait en Espagne depuis 2011, année où sa relation avec le footballeur du FC Barcelone Gerard Piqué a été rendue publique, mais avait maintenu sa résidence fiscale aux îles Bahamas, considérées comme un paradis fiscal, jusqu'en 2015. Le couple, qui a deux enfants, a annoncé sa séparation en juin.



Les avocats de Shakira estiment pour leur part que jusqu'en 2014, la plus grande part de ses revenus provenaient de ses tournées internationales et qu'elle ne vivait pas plus de six mois par an en Espagne, condition requise pour établir sa résidence fiscale dans le pays.



En mai, un tribunal de Barcelone avait rejeté un recours de la chanteuse qui réclamait un abandon des poursuites. Le nom de Shakira figure parmi ceux cités dans les Pandora Papers, une vaste enquête publiée fin 2021 par le Consortium international des journalistes d'investigation, accusant plusieurs centaines de personnalités d'avoir dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore, notamment à des fins d'évasion fiscale.

Bouillon de culture

Sala Doc



L'appel à participation à la 3ème édition du programme de formation "Sala Doc", dédié à l’écriture et à la réalisation de courts-métrages documentaires sur la ville de Salé, est désormais ouvert, ont annoncé mercredi les organisateurs.



Les participants à ce programme, qui aura lieu du 10 septembre au 17 décembre 2022, seront formés à l’esthétique et aux techniques d’écriture du film documentaire de création, ont-ils précisé dans un communiqué, notant qu’ils seront accompagnés de formateurs locaux et internationaux durant le processus de création de leur première œuvre, dont le thème concerne la ville et ses habitants.



Le programme d’accompagnement est organisé en trois étapes, à savoir la formation d’écriture avec des professionnels du cinéma documentaire, le développement des projets en résidence d’écriture et la réalisation et post-production.



Les films proposés pourront traiter des histoires des familles, des événements du quotidien, des lieux, des personnages ou tout autre sujet révélant un aspect de la ville de Salé, l’objectif étant d’aboutir à une représentation de l’environnement, de l’histoire et/ou de la vie quotidienne de ce milieu urbain, indique-t-on.



Selon la même source, les candidats intéressés, habitant à Salé âgés entre 18 et 30 ans, doivent soumettre leur candidature via le lien "https://forms.gle/aibnjHmAMYVgEyGo6" dans un délai ne dépassant pas le 21 août, avec la possibilité de contacter les organisateurs pour toute information complémentaire via l’adresse électronique: "info.sala.doc@gmail.com".



Ce programme est soutenu par l'Institut français et le Fonds arabe pour les arts et la culture (AFAC).