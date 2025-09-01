Accroché par le Rayo Vallecano, le Barça laisse filer le Real

Accroché sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-1), le FC Barcelone, champion d'Espagne en titre, a connu un premier coup d'arrêt en Liga dimanche et laisse le Real Madrid, vainqueur samedi contre Majorque (2-1), s'installer en tête du championnat.



En difficulté dans le jeu, le Barça (4e, 7 points) a été tenu en échec par un Rayo combattif et qui s'est créé les meilleures occasions de la rencontre, laissant filer de premiers points précieux dans la course au titre.



Le jeune prodige catalan Lamine Yamal avait donné l'avantage aux siens en transformant un penalty généreux qu'il avait lui-même provoqué (40e, 1-0), mais les locaux ont égalisé en seconde période sur corner (67e, 1-1).



Les hommes d'Hansi Flick, qui ont eu beaucoup de mal à mettre en place leur jeu collectif sur une pelouse de Vallecas en très mauvais état, ont même évité le pire grâce à leur gardien Joan Garcia, impérial sur sa ligne et logiquement élu homme du match pour ses nombreuses parades (28e, 33e, 72e, 73e, 90e).



Constamment dans la recherche de la profondeur dans le dos de la défense barcelonaise alignée très haut sur le terrain, le club madrilène a également marqué deux buts refusés pour hors-jeu (64e, 86e).



Cette rencontre était la troisième consécutive à l'extérieur pour le club catalan, toujours sans stade ni visibilité, en l'attente du feu vert de la mairie de Barcelone pour enfin pouvoir rejouer au Camp Nou, en travaux depuis l'été 2023.



Le quintuple champion d'Europe espère toujours retrouver sa mythique enceinte après la trêve internationale, le 14 septembre, pour la réception de Valence lors de la quatrième journée.



Dans les autres rencontres de dimanche, Villarreal (3e, 7 pts), leader avant le début de cette troisième journée, a été tenu en échec (1-1) par le Celta Vigo (14e, 3 pts), et l'Espanyol Barcelone (5e, 7 pts) a battu 1-0 Osasuna (13e, 3 pts).



L'Athletic Bilbao (3e, 9 points) a remporté le choc entre prétendants à l'Europe (2-1) contre le Betis Séville (8e, 5 points), malgré la réduction du score en toute fin de match de l'ex-attaquant de l'OM Cédric Bakambu.

