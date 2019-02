Accroché par le MAT, le KACM continue de s’enfoncer

25/02/2019 Khalil Benmouya

Le KACM s’est contenté d’un match nul, un partout, face au MAT pour le compte de la 19e journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1. Un nul décevant pour les hommes d’Azzedine Bennis qui souhaitaient réaliser une victoire leur permettant de quitter la zone de turbulences.

Les visiteurs étaient les premiers à ouvrir la marque à la 12e minute par le biais d’Ayoub Lakhal suite à une erreur défensive du capitaine El Hani, alors que le but de l’égalisation fut marqué par le Malien Samake sur penalty que l’arbitre a accordé au KACM à cinq minutes de la fin de la première mi-temps. En seconde période, les occasions étaient rares et le jeu s’est concentré au milieu du terrain sans qu’aucune équipe ne parvienne à inquiéter l’autre.

Un nul au goût de la défaite pour le club de la ville ocre qui s’enlise davantage en bas du classement avec 17 points à son actif.

Lors de la conférence de presse d’après-match, l’entraîneur du Moghreb de Tétouan, Tarek Sektioui, qui en est à sa seconde sortie aux commandes techniques du MAT, s’est dit satisfait du résultat même si ses joueurs ont laissé passer l’occasion d’empocher les trois points de la victoire. Et d’ajouter qu’il connaît désormais ce qui manque à son équipe et qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter quant à l’avenir du MAT.

De son côté, Azzedine Bennis s’est dit inquiet en affirmant que le moral des joueurs est au plus bas. Et d’ajouter qu’un grand travail attend le groupe, en vue d’assurer son maintien en première division.

Il y a lieu de rappeler qu’en plus des deux matches devant opposer hier le WAC, leader, au RCOZ et l’OCS au MCO, cet après-midi à partir de 15 heures au complexe municipal de Berrechid, le CAYB donnera la réplique au FUS.

Cette 19ème manche du championnat sera clôturée mercredi prochain avec les matches suivants : OCK-HUSA à 17h00, ASFAR-RCA à 18h00 et RSB-CRA à 19h00. Ces trois rencontres ont été ajournées en raison de l’engagement, en fin de semaine, du Raja, de la RSB et du HUSA en compétition africaine.



​Le sursaut du Difaâ à Tanger

Le Difaâ d'El Jadida est allé s'imposer sur la pelouse de l'Ittihad de Tanger par 2 buts à 0, samedi soir en match de la 19ème journée du Botola Maroc Telecom Pro1 de football.

Les deux réalisations des Doukkalis ont été inscrites par Saimon Msuva, auteur d'un doublé (2è et 30è).

Grâce à cette victoire, le DHJ rejoint la RSB, l'OCS, l'AS FAR et le MCO à la 6è place du classement avec 24 points, alors que l'IRT reste troisième avec un total de 27 unités.