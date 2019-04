Accord sur le développement de nouvelles solutions d’engrais

Signature d’un partenariat entre l’OCP, l’Université Mohammed VI polytechnique et l’IFDC

16/04/2019

Le Groupe OCP, l’Université Mohammed VI polytechnique et l’International fertilizer development center (IFDC) ont signé un partenariat pluriannuel pour le développement de nouvelles technologies dans le domaine des engrais, l’amélioration des recommandations d’utilisation d’engrais adaptés aux sols et aux cultures, le développement de chaînes de valeur, de systèmes de marché et de la recherche appliquée aux engrais au profit des agriculteurs africains.

Ce partenariat vient d’être annoncé à Washington en marge de la signature d’un accord-cadre entre le PDG du Groupe OCP, Mostafa Terrab, et le président de l’IFDC, Albin Hubscher.

«Cet important partenariat avec l’IFDC confirme et consolide notre ambition de mobiliser des ressources de classe mondiale dans la recherche et l’innovation au service de l’Afrique en général et des petits exploitants agricoles du continent, en particulier. Nous sommes convaincus que ce programme pourra contribuer à l’industrie des engrais de notre continent et sommes heureux de nous lier à l’IFDC pour le mener à bien», a souligné Mostafa Terrab.

De son côté, le président de l’IFDC a précisé que «ce partenariat accélérera le développement et la production à grande échelle d'engrais plus adaptés aux sols et cultures, en vue de l’amélioration de la productivité et des revenus des petits exploitants tout en respectant l’environnement».

«Le partenariat est unique dans la mesure où notre engagement vise l’intérêt général : nous investissons dans les générations futures de scientifiques et de professionnels africains pour qu’ils soient en mesure de soutenir la croissance du secteur agricole et de nourrir le continent.», a-t-il ajouté.

L’accord-cadre définit les domaines de collaboration spécifiques dans lesquels s’inscriront les projets du partenariat IFDC-OCP-UMVIP, en vue d’accroître les moyens de subsistance des petits exploitants agricoles en Afrique, à travers de nouveaux engrais qui tiennent compte de leurs conditions socioéconomiques et des besoins spécifiques du sol africain.

Ce partenariat s’appuie sur les capacités uniques de ses membres à allier recherche et éducation pour une mise en œuvre en conditions réelles. La collaboration inclura des interventions scientifiques et la production de publications scientifiques et a vocation à former des générations futures de scientifiques transdisciplinaires, capables de combler le fossé entre la recherche scientifique et ses applications.