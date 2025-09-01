Accord entre l'OM et l'AC Milan pour Rabiot selon la presse italienne

01/09/2025

Marseille et l'AC Milan ont trouvé un accord pour le transfert de l'international français Adrien Rabiot, écarté par l'OM après une altercation avec un coéquipier, rapporte la presse italienne dimanche à la veille de la fin du mercato estival.



Selon la Gazzetta dello Sport et la chaîne de télévision Sky Sport, l'AC Milan va débourser dix millions d'euros pour Rabiot qui devrait de son côté signer un contrat de quatre ans avec le club lombard.



Contacté par l'AFP, l'AC Milan n'a pour le moment pas donné suite.

Une source ayant connaissance du dossier a pour sa part indiqué à l'AFP que le transfert était "presque fait".



A Milan, qui s'est replacé à la huitième place de la Serie A après son succès à Lecce (2-0) vendredi, Rabiot retrouverait Massimiliano Allegri avec qui il a déjà travaillé quand le technicien italien était l'entraîneur de la Juventus Turin.



Le recrutement de Rabiot avait été réclamé par Allegri après la défaite à domicile contre la Cremonese (2-1) en ouverture du championnat italien le week-end dernier.

L'ancien joueur du Paris SG, 30 ans, connaît bien la Serie A pour y avoir évolué de 2019 à 2024 (157 matches de championnat, 18 buts) sous le maillot de la Juventus, les trois dernières saisons sous la conduite d'Allegri.



Rabiot a été mis à l'écart par les dirigeants marseillais après une violente altercation avec un coéquipier, le 15 août à l'issue d'une défaite à Rennes en Ligue 1 (1-0).



Il ne s'entraînait plus avec le groupe de Roberto De Zerbi, battu 1 à 0 par Lyon dimanche.

Malgré cette situation, Rabiot a été retenu par Didier Deschamps pour les deux premiers matches de qualifications pour le Mondial-2026 contre l'Ukraine et l'Islande, les 5 et 9 septembre.