Accord de principe entre le Barça et Messi

15/07/2021

Le FC Barcelone et Lionel Messi seraient parvenus à un accord pour une prolongation de contrat de cinq ans, selon la presse espagnole mercredi.



Le capitaine du Barça et de la sélection argentine, récent vainqueur de la Copa America, "signera un contrat de cinq ans avec une clause de rachat de 600 millions d'euros", affirme le quotidien sportif catalan L'Esportiu.



"Le salaire du joueur sera abaissé de 50%, précise de son côté Marca. Il ne reste plus que l'accord des avocats avant que la nouvelle ne soit officialisée, poursuit le quotidien sportif madrilène.



Messi touchera 20 millions d'euros la saison prochaine, croit également savoir L'Esportiu.

Selon l'autre quotidien sportif catalan Mundo Deportivo, la longueur du nouveau contrat permettra au Barça de conserver sa star dans les limites de ses possibilités financières.

Lionel Messi, âgé de 34 ans, était arrivé en fin de contrat en juin. Il se repose actuellement en Argentine.