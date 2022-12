Accord de principe entre Messi et le PSG en vue de prolonger

22/12/2022

Lionel Messi, lauréat de la Coupe du monde dimanche avec l'Argentine, et le Paris Saint-Germain ont trouvé un accord de principe en vue d'une prolongation de contrat qui arrive à échéance l'été prochain, rapportent plusieurs médias mercredi.



Selon une information du Parisien, confirmée par RMC Sport, l'attaquant de 35 ans, élu meilleur joueur du Mondial au Qatar, a donné son accord début décembre pour porter au moins encore une saison supplémentaire le maillot parisien.



L'affaire n'est toutefois pas scellée. La durée précise et le montant du contrat doivent ainsi être affinés dès le retour de vacances de la star de 35 ans, lors d'une réunion avec le président du PSG Nasser Al-Khelaifi et son conseiller football Luis Campos, écrit le quotidien Le Parisien.



La signature et les termes de l'accord doivent encore être signés, confirme de son côté le journal espagnol As.

Contacté par l'AFP, le PSG n'était pas joignable dans l'immédiat pour confirmer ces informations.



Messi avait rejoint l'équipe parisienne en 2021 pour deux saisons (plus une en option) après avoir effectué toute sa carrière professionnelle avec le FC Barcelone jusque-là.



Lancé en équipe première du Barça en 2004, le septuple Ballon d'Or a conquis notamment quatre Ligue des champions (2006, 2009, 2011, 2015) et dix titres de champion d'Espagne sous le maillot blaugrana. En Catalogne, il a aussi cumulé les records: meilleur buteur de l'histoire du club, meilleur buteur de l'histoire de la Liga espagnole, recordman du nombre de buts sur une année civile (91 en 2012)...



Dimanche au Qatar, "La Pulga" ("la puce") a conquis le seul grand titre qui manquait encore à son énorme palmarès, la Coupe du monde, au terme d'une finale au scénario magnifique remportée face à la France, tenante du titre (3-3 a.p. 4-2 t.a.b.).



L'Argentin a inscrit un doublé quand son partenaire de club Kylian Mbappé, attaquant star des Bleus, a lui réalisé un triplé, terminant ainsi meilleur buteur de la compétition avec 8 buts.