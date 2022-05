Accord de partenariat pour appuyer les priorités du Maroc en matière d’égalité des sexes

01/05/2022

Un accord de partenariat visant à appuyer les priorités nationales en matière d’égalité des sexes et de lutte contre les violences basées sur le genre a été signé à Rabat entre le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) au Maroc et le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille.



Cet accord, qui se veut en harmonie avec les objectifs du Nouveau modèle de développement, a pour but d'appuyer les priorités nationales dans la poursuite des axes structurants et innovants, initiés en matière d’égalité des sexes et de lutte contre les violences à l’égard des femmes et des filles au Maroc, indique un communiqué de l'UNFPA-Rabat.



Ainsi, l'accord vient consolider les acquis en matière de droits humains des femmes et de lutte contre les violences basées sur le genre à travers notamment la contribution à l’offre de service de qualité pour la prise en charge des femmes et filles survivantes à la violence, l’appui à l’autonomisation socio-économique des femmes cheffes de ménages et la promotion des droits des personnes handicapées, précise le communiqué.



L'accord sera mis en œuvre avec le soutien de Affaires mondiales Canada et du ministère danois des Affaires étrangères, selon la même source.



Le travail conjoint prône des actions phares qui renforcent la famille en tant que levier de développement inclusif et durable, en prenant en considération la digitalisation et la territorialisation, ainsi que la réponse à la pandémie du Covid-19 et ses conséquences à différents niveaux, note le communiqué.



L’UNFPA est une agence des Nations Unies qui promeut les droits et les choix pour tous. Créé en 1969, le Fonds soutient plus de 150 pays dans l’utilisation des données de population pour définir des politiques et des programmes en appui aux orientations prioritaires en matière de population et de développement.



Présent au Maroc depuis 1975, l’UNFPA agit en partenariat avec le gouvernement marocain, les organisations de la société civile et les autres agences onusiennes. Il met l’accent sur la santé maternelle et la santé sexuelle et reproductive, l’égalité des sexes et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles ainsi que l’appui au bien-être de la jeunesse, avec un focus sur les adolescentes et les jeunes filles.