Accord de jumelage entre la commune d'El Argoub et la ville italienne de Vasto

13/12/2024

Un accord de jumelage entre la commune d'El Argoub relevant de la province d'Oued Eddahab et la ville de Vasto (Italie), a été signé, mercredi à Dakhla, dans le but de renforcer les relations bilatérales de coopération dans plusieurs domaines d’intérêt commun.



Cet accord a été paraphé par le président du Conseil communal d'El Argoub, Salah Boussif, et l’adjoint du maire de la ville de Vasto, Alessandro La Varghetta, en présence du secrétaire général de la wilaya de Dakhla-Oued Eddahab, Abderrazak El Gourji et du coordinateur du comité de jumelage et responsable des relations internationales auprès de la commune de Vasto, Americo Ricciardi, en plus des élus locaux.



Dans une déclaration à la presse, M. La Varghetta s'est félicité de cet accord avec la commune d'El Argoub, notant qu'un "avenir prometteur se profile à l'horizon dans cette partie du Royaume".



De son côté, M. Ricciardi a indiqué que cet accord de jumelage "est de nature à asseoir les relations d'amitié et de coopération dans de nombreux domaines", faisant observer que la région de Dakhla-Oued Eddahab regorge de nombreuses opportunités d'investissement, grâce à ses infrastructures de taille et ses atouts touristiques.



Pour sa part, M. Boussif a noté que la visite de la délégation italienne dans la région et la signature de cet accord de jumelage interviennent au moment où la Cause nationale connaît, grâce à la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, des développements importants et très positifs.



Il a également fait savoir que la délégation italienne a constaté de visu le climat de sécurité, de quiétude et de stabilité régnant dans la région, mettant l'accent sur les projets réalisés dans différents secteurs, notamment les infrastructures, l'éducation, le tourisme, l'agriculture et l'aquaculture.



Selon les deux parties, cet acte de jumelage témoigne de la volonté mutuelle d’entretenir une relation d'amitié constructive, basée sur le respect mutuel, l'égalité et les intérêts communs, conformément aux lois et législations en vigueur.



Elles ont également convenu de renforcer la coopération basée sur l’action, l'échange culturel, la promotion économique, la gouvernance environnementale et le développement social, ainsi que l’engagement en faveur de l’éducation et du perfectionnement des compétences des générations montantes.



En marge de la signature de cet accord de jumelage, les membres de la délégation italienne ont suivi un exposé présenté par le directeur du Centre régional d’investissement de Dakhla-Oued Eddahab, Mounir Houari, sur les mégaprojets réalisés ou en cours de réalisation qui vont faire de Dakhla une plateforme régionale entre l’Europe et l’Afrique.